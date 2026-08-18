Catanzaro, porte girevoli in attacco: si tratta per Pecorino, sostituirebbe il partente Pittarello. Il punto

Il Catanzaro non si ferma, sul mercato, a pochi giorni dall’esordio in campionato e dopo quello ufficiale in Coppa Italia, dove è arrivata la sconfitta ai rigori contro il Sudtirol dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Si attende l’ufficialità della cessione di Favasuli al Napoli (questa mattina le visite mediche), che rappresenta il colpo più importante in uscita dopo quello di Liberali al Como, che ha consentito al club di Noto di raccogliere un interessante gruzzoletto per le operazioni in entrata, intensificate in settimana con l’arrivo a sorpresa di Mosti e con l’arrivo di Dorval dal Bari, che si sono aggiunte al colpaccio Pafundi, già subito entrato nei meccanismi di Gorgone.

Ma, come detto, non è finita qui, e fino a fine mese il DS Polito continuerà a sondare il terreno su entrambi i fronti. Soprattutto in attacco, le porte sono girevoli. La certezza è sempre Iemmello: nonostante una posizione più centrale e più avanzata, rispetto a quella “ibrida” di queste ultime stagioni, il capitano e centravanti continua a fare ciò che gli riesce meglio: gol. Ma al suo fianco potrebbe arrivare ben presto Emanuele Pecorino. Come verificato dalla nostra redazione, c’è la trattativa con l’attaccante. 25 anni, catanese e con un passato in Serie C agli etnei, è di proprietà della Juve Next Gen. L’anno scorso ha segnato 9 reti in B con la maglia del Sudtirol. Attaccante centrale possente (192 centimetri), sostituirebbe il partente Pittarello, da tempo ormai corteggiato dal Pisa. Le due operazioni sono ovviamente collegate: a uscita corrisponderebbe entrata. Si attendono novità.