Dal Catanzaro al Napoli, ma senza dimenticare la sua Africo. Visite mediche per Favasuli: “ancora non ci credo. E se penso al mio paese…”

Da un piccolo paese reggino di qualche migliaio di abitanti a una delle squadre italiane più forti. Costantino Favasuli sta realizzando il sogno che tanti bambini, calabresi e non, immaginano da quando sono piccoli. L’esterno di Africo, che ha ben figurato al Catanzaro in Serie B, e che ha anche esordito in Nazionale maggiore, sta svolgendo le visite mediche prima di firmare con il Napoli. E questa mattina, al Corriere dello Sport, non ha affatto nascosto la sua emozione, sia per l’imminente approdo in azzurro che per le sue origini reggine. “Sto realizzando il mio sogno. Non vedo l’ora, se Dio vorrà. Tutto questo mi sembra incredibile” ha affermato al quotidiano romano.

Su Allegri: “sono impaziente” di conoscerlo. “Da uno come lui posso solo imparare, penso che quello che ha fatto nel mondo del calcio sia sotto gli occhi di tutti. Io devo solo mettermi a disposizione e farmi trovare pronto”. Favasuli sta facendo un percorso simile a quello che ha fatto Di Lorenzo. “È un giocatore incredibile e un grandissimo professionista. Con lui posso migliorare tanto, mi basterà guardarlo. È difficilissimo, ma sarebbe pazzesco fare lo stesso percorso, nel Napoli e magari anche in Nazionale visto che ha vinto l’Europeo. Il capitano e Mario, il mio agente, mi hanno fatto una videochiamata dal ritiro. Crescere alle spalle di uno dei migliori terzini d’Europa sarà bellissimo”.

“Ancora non ci credo” ha aggiunto. “Non vedo l’ora di conoscere De Bruyne e giocare con lui. Uno così lo vedi muoversi in campo e sei all’università del calcio, lo osservi e dici solo: tanta roba. Ha fatto una carriera straordinaria”. Poi, come detto, il passaggio sulla sua Africo, paese d’origine: “Se mi torna in mente il mio paese di tremila abitanti, se mi rivedo bambino in piazza e penso che adesso mi aspetta una delle squadre più importanti del mondo quasi mi confondo. Ecco perché spero con tutto il cuore che altri ragazzi della mia terra possano avere questa occasione. I talenti ci sono”.