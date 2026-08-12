Catanzaro, ora è ufficiale: colpo Mosti! Quest’anno 8 reti con la Juve Stabia (da centrocampista)

Ieri l’accordo, come scritto su StrettoWeb, ora anche l’ufficialità: colpo a sorpresa per il Catanzaro, che si assicura dalla Juve Stabia il centrocampista classe 1998 Nicola Mosti. “US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Nicola Mosti, classe 1998, proveniente dalla SS Juve Stabia. Il calciatore ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto triennale” si legge nella nota.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Mosti ha maturato un importante percorso tra i professionisti indossando, tra le altre, le maglie di Monza, Ascoli e Modena, prima di approdare alla Juve Stabia nel gennaio del 2024. Con il club campano è stato tra i protagonisti della promozione in Serie B e, nelle due stagioni successive, ha confermato tutto il proprio valore mettendo in mostra qualità tecniche, dinamismo e capacità di incidere nella fase offensiva. Particolarmente brillante l’ultimo campionato, chiuso con 39 presenze, 8 reti e un assist.

“Sono molto felice di essere qui, carico e pronto a vivere questa nuova avventura. Se dovessi presentarmi – ha commentato ai microfoni del club – direi che sono un ragazzo umile, che cerca sempre di dare una mano ai compagni. Mi considero un calciatore generoso, che non molla mai e prova sempre a dare il massimo per la squadra. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere i nostri tifosi”.