Da capitano della Juve Stabia al Catanzaro: colpo a sorpresa per i giallorossi. E Favasuli va verso Napoli

Il Catanzaro piazza un colpo a sorpresa in questa settimana ferragostana, a qualche giorno dall’esordio in stagione, con la sfida in Coppa Italia al Sudtirol. Il club del Presidente Noto ha chiuso per Nicola Mosti, centrocampista classe 1998 che si trasferisce in Calabria a titolo definitivo dalla Juve Stabia, di cui è stato capitano. Trequartista, può giostrare nelle varie zone offensive del centrocampo, adattato anche sull’esterno. Tanta esperienza in Serie C, negli ultimi tre anni è stato in B.

Contestualmente si sta ancora trattando per la cessione di Costantino Favasuli al Napoli. L’operazione non è ancora definita ma, così come verificato da StrettoWeb, le parti sono ancora in trattativa. Si lavora per 7 milioni complessivi tra prestito e obbligo di riscatto (1+6), il 50% della rivendita andrà alla Fiorentina. In caso di chiusura dell’affare, si tratterebbe della seconda importante plusvalenza della società giallorossa dopo quella di Liberali al Como.

Comunicato anche il rinnovo per Jacopo Petriccione. “US Catanzaro 1929 comunica di aver raggiunto l’accordo con Jacopo Petriccione per il prolungamento del contratto che legherà il centrocampista giallorosso al club fino al 30 giugno 2028. Arrivato a Catanzaro nel gennaio 2024, il classe 1995 si è imposto in questi anni come uno dei punti di riferimento della squadra, distinguendosi per qualità tecniche e impegno. In ogni circostanza Petriccione ha dimostrato un profondo attaccamento alla maglia giallorossa, conquistando la stima della società e dei tifosi. Il rinnovo del contratto nasce dalla reciproca soddisfazione per il percorso condiviso finora e dalla comune volontà di proseguire insieme per un altro biennio”.