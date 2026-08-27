Belvedere Marittimo, rettifica sull’evento con i treni straordinari: non “Note di Fuoco”, ma “Dalle Mura al Cielo – Storie Prelibate”

Arriva una precisazione dal Comune di Belvedere Marittimo in merito all’evento previsto nelle prossime giornate e ai collegamenti ferroviari straordinari annunciati per agevolare il rientro dei partecipanti. L’assessore al Turismo, Spettacolo e Grandi Eventi Marco Carrozzino ha richiesto una rettifica rispetto alla denominazione della manifestazione indicata in una precedente comunicazione. La notizia inizialmente pubblicata da StrettoWeb era stata diffusa sulla base delle informazioni trasmesse da Ferrovie dello Stato, che aveva comunicato l’attivazione di alcuni treni straordinari notturni sulle tratte interessate in occasione dell’evento previsto a Belvedere Marittimo. Nella comunicazione ferroviaria, tuttavia, la manifestazione era stata indicata come “Note di Fuoco”, denominazione che il Comune precisa non corrispondere all’appuntamento effettivamente in programma.

Belvedere Marittimo, lo spettacolo sarà “Dalle Mura al Cielo – Storie Prelibate”

Secondo quanto chiarito dall’amministrazione comunale, nelle date indicate non si svolgerà alcun festival pirotecnico, ma l’evento denominato “Dalle Mura al Cielo – Storie Prelibate”, che prevede uno spettacolo con droni luminosi. La precisazione nasce dalla volontà di evitare possibili equivoci tra cittadini, visitatori e quanti avevano programmato di raggiungere il territorio in occasione dell’iniziativa. L’obiettivo del Comune è garantire una corretta informazione sulla natura dell’evento e sulla programmazione prevista.

Treni straordinari confermati per favorire il rientro dei partecipanti

Resta confermata l’informazione relativa ai collegamenti ferroviari straordinari, predisposti per agevolare gli spostamenti serali e notturni in occasione dell’appuntamento. L’iniziativa riguarda il potenziamento dei servizi ferroviari per consentire a residenti e turisti di partecipare all’evento utilizzando il trasporto pubblico. La comunicazione iniziale sui treni aggiuntivi era stata diffusa da Ferrovie dello Stato, nell’ambito delle iniziative dedicate alla mobilità sostenibile e alla gestione dei flussi durante i grandi eventi estivi.

La richiesta di rettifica del Comune: “informazioni aggiornate per cittadini e visitatori”

L’assessore Marco Carrozzino, in qualità di delegato al Turismo, Spettacolo e Grandi Eventi del Comune di Belvedere Marittimo, ha chiesto l’aggiornamento dei riferimenti relativi alla manifestazione, sottolineando la necessità di eliminare ogni richiamo a “Note di Fuoco” e al festival pirotecnico. La correzione riguarda in particolare titolo, testo e immagine dell’articolo precedentemente pubblicato, con l’inserimento della denominazione corretta dell’iniziativa: “Dalle Mura al Cielo – Storie Prelibate”. La precisazione consente quindi di restituire il quadro corretto dell’appuntamento: non una manifestazione di fuochi d’artificio, ma uno spettacolo innovativo basato sulla tecnologia dei droni, inserito nel calendario degli eventi estivi di Belvedere Marittimo.