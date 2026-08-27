“Note di fuoco” a Belvedere Marittimo, treni straordinari per il rientro dopo il Festival pirotecnico

In occasione di “Note di fuoco”, lo spettacolare Festival di arte pirotecnica e musicale in programma a Belvedere Marittimo, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Calabria e ArtCal committenti del servizio, ha attivato quattro treni notturni straordinari per agevolare il deflusso dei partecipanti all’evento sulle relazioni Sapri-Paola e Paola-Cosenza. Due i treni aggiuntivi notturni previsti sia il 29 che il 30 agosto fra Paola e Sapri: il primo partirà da Paola all’1.00, con arrivo a Belvedere Marittimo all’1.31 e fermate a Fuscaldo, Guardia Piemontese, Acquappesa, Cetraro, Capo Bonifati, Diamante, Grisolia, Marcellina, Scalea, Praia, Maratea, Acquafredda, Sapri. Il treno in direzione Paola, con le stesse fermate, è previsto in partenza da Sapri alle 0.40, arrivo a Belvedere Marittimo all’1.30 e a Paola alle 2.10. La notte 28-28 agosto circolerà anche una coppia di treni fra Cosenza e Paola, con partenza da Cosenza alle 0.20 e da Paola alle 2.20, entrambi con fermata a Castiglione Cosentino.

I treni, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, consentiranno così il rientro in tarda serata e spostamenti più comodi a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa. I canali di acquisto sono aggiornati. È consigliabile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Regionale promuove una mobilità sempre più sostenibile, mettendo a disposizione dei suoi clienti l’acquisto del biglietto in modalità digitale su sito, APP e biglietteria, riducendo così l’uso della carta. Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. A questo link è consultabile la campagna scegli di viaggiare informato.