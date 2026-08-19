Aspromonte, il Parco raccomanda prudenza: “alcuni sentieri non sono percorribili”

“Con la bella stagione, l’Aspromonte torna a essere meta di escursionisti, amanti della natura e visitatori che scelgono di scoprire lo straordinario territorio del Parco attraverso la sua ricca rete di sentieri. Un patrimonio che permette di attraversare e vivere appieno boschi, vallate e paesaggi diversi e di conoscere da vicino le tante meraviglie di questo territorio. Ma proprio in questo periodo è importante prestare particolare attenzione alle condizioni dei percorsi. Il maltempo che ha interessato l’Aspromonte nei mesi scorsi ha provocato alcuni danni lungo la rete sentieristica. Per questo, alcuni tratti sono ancora interessati da interventi di manutenzione e non devono essere intrapresi“, lo comunica in una nota il Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Il CAI (Club Alpino Italiano) continua a monitorare la rete sentieristica

“Il CAI (Club Alpino Italiano), nell’ambito della convenzione con l’Ente Parco, continua a monitorare la rete sentieristica, verificando le condizioni dei diversi percorsi e individuando le situazioni che necessitano di interventi. Tra i tratti attualmente non percorribili ci sono, in particolare, il sentiero che va da Montalto verso Polsi e da Polsi verso San Luca. Gli interventi di manutenzione necessari sono previsti a breve, ma fino al completamento dei lavori è importante non avventurarsi lungo questi percorsi. Per chi decide di mettersi in cammino, dunque, la raccomandazione è di informarsi sempre sulle condizioni del sentiero che si vuole percorrere prima di partire. È altrettanto importante seguire la segnaletica, rispettare eventuali divieti e prestare attenzione alle indicazioni presenti lungo il percorso. Per avere informazioni aggiornate è possibile rivolgersi al CAI, attraverso i contatti disponibili sul sito https://organizzazione.cai.it/sez-reggio-calabria/“, evidenzia la nota.

“L’Aspromonte è un territorio tutto da vivere e conoscere, ma farlo significa anche rispettarne le regole e le condizioni”

“Un’attenzione particolare riguarda poi le “forre”, ambienti naturali tanto suggestivi quanto potenzialmente pericolosi. La loro percorrenza è vietata dal Piano e dal Regolamento del Parco e i relativi divieti devono essere rispettati. L’Aspromonte è un territorio tutto da vivere e conoscere, ma farlo significa anche rispettarne le regole e le condizioni. Rispetto delle regole, prescrizioni, prudenza e buon senso devono accompagnare ogni escursione, soprattutto dopo eventi meteorologici che possono aver modificato anche significativamente la situazione dei sentieri. Seguire cartellonistica, indicazioni e prescrizioni è fondamentale”, conclude la nota.