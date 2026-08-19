Anche quest’anno la Festa della Madonna di Polsi si terrà alla Parrocchia di San Luca: niente celebrazioni al Santuario

“Anche quest’anno le celebrazioni previste tra fine agosto ed inizio settembre per la festa della Madonna della Montagna di Polsi, si terranno presso la Parrocchia Santa Maria della Pietà di San Luca, tenuto conto che il tratto della strada che da Cano porta al Santuario omonimo è interessato da lavori di consolidamento e messa in sicurezza con l’utilizzo di imponenti e complessi mezzi d’opera, che non consentano assolutamente né il traffico pedonale né il traffico veicolare”.

Così, in una nota, la Commissione Straordinaria del Comune di San Luca comunica che la festa della Madonna della Montagna di Polsi si terrà, per il secondo anno di fila, alla Parrocchia di San Luca. Niente celebrazioni in grande al Santuario storico, come da tradizione, a causa dei lavori che stanno interessando la strada che conduce al luogo stesso. Un anno fa tanto si è discusso di questa mancanza, con botta e risposte, polemiche, appelli alle istituzioni. Dodici mesi fa, però, il problema era anche nato alla luce del possibile trasferimento della festa da Polsi a Locri. Alla fine non se ne fece niente: la festa si celebrò a San Luca, come quest’anno.