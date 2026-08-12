Area integrata dello Stretto, Ripepi: “Reggio e Messina protagoniste nel Mediterraneo, l’incontro Cannizzaro-Basile segna un pezzo di storia”

L’incontro istituzionale tra il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e il sindaco di Messina Federico Basile viene indicato dall’assessore all’Area Integrata dello Stretto, Massimo Ripepi, come l’avvio di una nuova fase nei rapporti tra le due città. Al centro c’è la prospettiva di trasformare Reggio Calabria e Messina in una vera Area Integrata dello Stretto, superando divisioni e progetti rimasti incompiuti negli anni per arrivare a una collaborazione istituzionale concreta. “L’incontro di ieri segna un pezzo di storia della nostra terra, perché questa volta si farà sul serio”. È quanto dichiara Massimo Ripepi, esprimendo il proprio plauso per l’incontro tra i due primi cittadini.

“La volontà di due Sindaci fortemente operativi di abbattere ogni steccato e costruire una collaborazione concreta tra le due città rappresenta una svolta importantissima. Reggio Calabria e Messina devono diventare una vera Area Integrata dello Stretto, capace di creare valore per i cittadini delle due sponde e di rafforzare il ruolo strategico dell’intero territorio nel Mediterraneo.”

Ripepi rivolge quindi un particolare ringraziamento al sindaco Francesco Cannizzaro per la scelta di istituire, per la prima volta nella storia, l’Assessorato all’Area integrata dello Stretto e per aver promosso il primo incontro operativo con il collega Federico Basile. Secondo l’assessore, il confronto tra le due amministrazioni può rappresentare il punto di partenza per dare concretezza a un percorso di integrazione atteso da tempo. “Quello di ieri è un passo che attendevamo da tempo e che apre finalmente una prospettiva concreta di integrazione. Il Sindaco Cannizzaro ha sempre sostenuto che, mentre è necessario riportare la nostra Città alla piena normalità, bisogna al tempo stesso avere la capacità di pensare in grande, ponendo oggi le basi per fare di Reggio Calabria una Città sempre più strategica, internazionale e protagonista nel Mediterraneo.

L’avvio di questo percorso con Messina rappresenta una concreta espressione di questa visione e dimostra come l’integrazione dello Stretto possa diventare una delle grandi priorità dell’azione istituzionale. Dopo decenni di progetti e aspirazioni rimasti spesso incompiuti – conclude Ripepi – vista la rapidità con la quale i due Sindaci, poco dopo aver vinto le elezioni, hanno voluto fortemente questo incontro, oggi possiamo finalmente trasformare quel sogno in un percorso concreto. Sono certo che le aspettative di intere generazioni politiche delle due sponde possano finalmente realizzarsi. Reggio Calabria e Messina insieme possono rappresentare una delle più grandi opportunità di crescita e sviluppo dell’intero Mediterraneo.”