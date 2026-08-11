“Reggio Calabria e Messina da oggi camminano insieme”: l’annuncio dei Sindaci Cannizzaro e Basile in un VIDEO, “oggi è una data storica”

Reggio Calabria e Messina avviano una nuova fase di cooperazione istituzionale, con l’obiettivo di costruire una strategia comune di sviluppo, integrazione e valorizzazione dell’area dello Stretto. Il nuovo percorso è stato sancito oggi pomeriggio, 11 agosto 2026, nel corso dell’incontro istituzionale tenuto a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, tra il sindaco Francesco Cannizzaro e il sindaco di Messina Federico Basile. Dopo anni nei quali la necessità di una maggiore sinergia tra le due sponde dello Stretto è stata più volte evidenziata e annunciata, l’intento delle due amministrazioni è adesso quello di trasformare questa prospettiva in un percorso concreto, basato su una programmazione comune di interventi e iniziative. I contenuti della programmazione, secondo quanto annunciato, saranno illustrati dai due sindaci nelle prossime settimane.

L’obiettivo è rendere Reggio Calabria e Messina sempre più connesse, integrate e complementari, superando una logica di separazione tra le due città e promuovendo invece una visione unitaria dell’area dello Stretto. Pur appartenendo a territori amministrativamente distinti, le due realtà condividono una prossimità geografica, relazioni culturali profonde e caratteristiche comuni che, nelle intenzioni delle amministrazioni, dovranno diventare una base concreta per nuove opportunità di crescita.

Il percorso punta quindi a mettere a sistema energie, competenze e progettualità, individuando obiettivi da perseguire congiuntamente e valorizzando le rispettive peculiarità in una logica di reciprocità e complementarità. La volontà è quella di trasformare una collaborazione istituzionale finora rimasta prevalentemente sul piano delle dichiarazioni in una sinergia stabile e operativa, capace di produrre risultati tangibili nei settori di interesse comune.

La nuova intesa tra Cannizzaro e Basile mira anche a rafforzare il ruolo dell’area integrata dello Stretto come territorio strategico nel Mediterraneo. La prospettiva è quella di sviluppare un modello di collaborazione nel quale le due città possano agire in maniera coordinata, mettendo concretamente a frutto la vicinanza geografica e le relazioni storiche, sociali e culturali che da sempre uniscono le due sponde. Per le amministrazioni, l’11 agosto 2026 rappresenta così l’inizio di una nuova fase nei rapporti istituzionali tra Reggio Calabria e Messina: una scelta orientata a costruire un futuro condiviso attraverso una progettualità comune e una maggiore integrazione. Una visione sintetizzata nel principio che accompagna il nuovo percorso: due città, due sponde, una visione comune.