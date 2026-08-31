Ancora nessuna traccia della donna scomparsa in Calabria: proseguono senza sosta le ricerche della 78enne

Proseguono senza esito le ricerche di Maria Santandrea, la settantottenne di Frascineto della quale non si hanno più notizie da giovedì pomeriggio. La scomparsa della donna ha fatto scattare un’imponente macchina dei soccorsi, impegnata ormai da giorni nel territorio tra Frascineto e Castrovillari, con l’obiettivo di individuare ogni possibile traccia e riportare a casa l’anziana. L’ultimo avvistamento segnalato risale alla zona Conca del Re, nei pressi della Casa Circondariale di Castrovillari, un’area nella quale si sono concentrate parte delle attività di ricerca. La denuncia della scomparsa è stata presentata dai familiari della donna, dando così il via alle operazioni coordinate dalle forze impegnate sul territorio.

Ricerche in corso con squadre a terra, droni ed elicottero

Dal momento dell’allarme sono state attivate tutte le procedure previste per la ricerca di persone scomparse. Sul campo sono presenti numerose squadre composte da Carabinieri, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino, Protezione Civile e volontari. Le operazioni vengono condotte attraverso diverse modalità: gli operatori stanno battendo il territorio con squadre a terra, mentre il supporto tecnologico dei droni consente di ampliare il raggio delle verifiche nelle aree più difficili da raggiungere. Nelle attività sono inoltre impegnati un elicottero dei Vigili del Fuoco e le unità cinofile, fondamentali nelle ricerche di persone disperse. Nonostante l’impegno dei soccorritori e il lavoro continuo delle squadre operative, al momento non sono emersi elementi utili al ritrovamento della donna.

L’appello resta quello di mantenere alta l’attenzione sulla scomparsa

La vicenda continua a destare preoccupazione nella comunità di Frascineto, dove familiari e cittadini seguono con apprensione l’evolversi delle ricerche. Ogni possibile segnalazione o elemento utile potrebbe rivelarsi determinante per ricostruire gli spostamenti di Maria Santandrea e indirizzare ulteriormente le attività degli operatori impegnati. Le ricerche sono proseguite anche nella mattinata odierna e continueranno finché non sarà possibile fare luce sulla scomparsa della settantottenne.