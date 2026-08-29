Frascineto, 78enne scomparsa da due giorni: ricerche senza sosta nel Cosentino

Ancora senza esito le ricerche di Maria Santandrea, la settantottenne di Frascineto (Cosenza) di cui non si hanno notizie da due giorni. La donna, che è una grande camminatrice, giovedì è andata a Castrovillari (Cosenza) per fare la spesa e da allora se ne sono perse le tracce. L’ultimo avvistamento segnalato è avvenuto in zona Conca del Re, nei pressi della Casa Circondariale di Castrovillari. La scomparsa della donna stata denunciata dai familiari che non l’hanno vista rientrare. Da giovedì pomeriggio sono scattate le ricerche senza sosta. Anche stamattina stanno operando Carabinieri, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco – con elicottero e unità cinofile – Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Protezione Civile, insieme a volontari.