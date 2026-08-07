7-0? Per la Reggina non è la prima volta: c’è un precedente. E fa ben sperare…

La Reggina parte con il piede giusto nella nuova stagione e supera il primo turno di Coppa Italia Serie D con una prestazione di grande forza contro il Digiesse PraiaTortora. Il risultato finale, un netto 7-0, racconta una gara dominata dagli amaranto, capaci di imporre il proprio ritmo e di chiudere la pratica con una goleada. Anche se, ovviamente, giocando con l’uomo in più per tre quarti di gara. Un punteggio certamente insolito per una partita di calcio, ancora di più quando riguarda una squadra dal blasone e dalla storia della Reggina. Una vittoria così larga, però, non rappresenta una novità assoluta per il club amaranto: esiste infatti un precedente che affonda le radici in una delle stagioni più amate dai tifosi.

L’ultimo precedente di un 7-0 della Reggina risale infatti alla stagione 1987-1988, precisamente al 17 gennaio 1988, quando gli amaranto superarono il Brindisi con lo stesso risultato. In quella storica sfida andarono a segno Lunerti e Onorato, entrambi autori di una doppietta, mentre completarono il tabellino Mariotto, Tovani e Raggi. Una vittoria che appartiene a una delle annate più importanti nella storia della Reggina.

Quella stagione è ancora oggi ricordata con grande affetto dal popolo amaranto. I protagonisti di quella squadra sono rimasti impressi nella memoria dei tifosi, con una formazione recitata quasi a memoria e diventata una vera e propria filastrocca per generazioni di sostenitori. Il finale di quell’annata fu memorabile: la Reggina conquistò la promozione in Serie B dopo lo spareggio contro la Virescit Boccaleone, entrando di diritto tra le squadre più celebrate della storia del club.

Oggi, a distanza di 38 anni, la Reggina torna quindi a firmare un altro risultato da sette reti. Un successo che, al di là del risultato, porta con sé un suggestivo collegamento con il passato. La speranza dei tifosi amaranto è che anche questa volta il 7-0 possa rappresentare il primo capitolo di un percorso speciale, con un finale altrettanto prestigioso rispetto a quello vissuto nella stagione 1987-1988.