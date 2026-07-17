Volley internazionale al PalaRescifina: Messina ospita Italia, Brasile, Cuba e Germania

Messina si prepara ad accogliere il grande volley internazionale. Dal 28 al 31 agosto il PalaRescifina ospiterà la FIPAV Cup Men Elite, appuntamento di alto livello che porterà in città la Nazionale italiana, il Brasile, Cuba e la Germania. La presenza di quattro selezioni di primo piano trasformerà il palazzetto messinese in uno dei principali punti di riferimento della pallavolo internazionale per quattro giornate. L’evento rappresenta anche un risultato rilevante per la città, che punta a consolidare il proprio ruolo nell’organizzazione di manifestazioni sportive di grande richiamo. A sottolineare il valore dell’appuntamento è il sindaco di Messina, Federico Basile, che lega l’arrivo della FIPAV Cup Men Elite al lavoro svolto per riqualificare il PalaRescifina e alla collaborazione costruita con la Federazione Italiana Pallavolo. Da rimarcare che anche la città di Reggio Calabria ospiterà l’importante evento sportivo.

Il PalaRescifina torna al centro del volley internazionale

Il PalaRescifina sarà il cuore della manifestazione. L’impianto, riqualificato e adeguato per accogliere eventi di questa portata, viene indicato dal sindaco come una struttura destinata a svolgere un ruolo sempre più importante per lo sport cittadino. La riqualificazione del palazzetto non viene letta soltanto come un intervento strutturale, ma come un investimento capace di creare nuove opportunità per il movimento sportivo, per gli appassionati e per l’intera città. La scelta del PalaRescifina come sede della FIPAV Cup Men Elite conferma la capacità dell’impianto di ospitare manifestazioni di prestigio e di proporsi come spazio di riferimento per eventi nazionali e internazionali.

Italia, Brasile, Cuba e Germania in campo a Messina

La composizione della manifestazione rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse. L’Italia sarà affiancata da Brasile, Cuba e Germania, quattro realtà pallavolistiche che garantiranno alla competizione un profilo internazionale e un forte richiamo per il pubblico. Per Messina si tratta di un’occasione significativa per avvicinare gli appassionati al volley di alto livello e per offrire alla città quattro giornate dedicate allo sport e alla partecipazione. La FIPAV Cup Men Elite si inserisce così in una prospettiva più ampia, nella quale i grandi eventi diventano strumenti di promozione del territorio e occasioni per valorizzare strutture e competenze locali.

La soddisfazione di Federico Basile: “la grande pallavolo sceglie Messina”

Il sindaco di Messina, Federrico Basile, ha commentato così l’arrivo della FIPAV Cup Men Elite: “la grande pallavolo sceglie Messina: il PalaRescifina accende i riflettori sul volley internazionale. Dal 28 al 31 agosto la nostra città ospiterà la FIPAV Cup Men Elite, un appuntamento di altissimo livello che vedrà in campo la Nazionale italiana, Brasile, Cuba e Germania. Un risultato che nasce da un lavoro concreto e dalla capacità di costruire sinergie positive tra istituzioni, federazioni e mondo sportivo. Il PalaRescifina, che abbiamo riqualificato e reso idoneo ad accogliere manifestazioni di questo calibro, rappresenta oggi una struttura che deve continuare a essere un luogo dove far crescere il movimento, le passioni e le opportunità. Sono contento prima ancora che da sindaco da cittadino messinese, perché quando si mettono insieme competenze, visioni e obiettivi comuni si riescono a raggiungere risultati importanti. La collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo è un percorso che vogliamo continuare e rafforzare. Messina sta alzando l’asticella in tanti settori e lo sport rappresenta una delle sfide più importanti: un volano di crescita, promozione del territorio e qualità della vita”.