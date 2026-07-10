L’Italia del Volley a Reggio Calabria, grandi novità: la presentazione sarà in uno scenario unico! E al PalaCalafiore torna l’aria condizionata

Il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ha ospitato, nella mattinata odierna, venerdì 10 luglio 2026, la conferenza stampa di presentazione della “Fipav Cup 2026 – Men Elite”, torneo internazionale che vedrà protagonista la Nazionale Italiana di Volley allenata dal CT Ferdinando De Giorgi, squadra campione del mondo in carica. Il PalaCalafiore ospiterà il 26 agosto la sfida degli azzurri contro la Germania, mentre nel giorno successivo la partita tra Germania e Cuba. Presenti Giuseppe De Biasi, consigliere comunale delegato dal Sindaco Francesco Cannizzaro a rappresentare l’Amministrazione Comunale nelle fasi preparatorie dell’evento; Domenico Panuccio, presidente Comitato Territoriale Fipav Reggio Calabria, Bruno Gurnari, vicepresidente Fipav Calabria, il delegato del Coni Fabio Colella.

De Biasi: “stiamo risolvendo tutte le criticità trovate al PalaCalafiore”

Il consigliere De Biasi ha dichiarato: “voglio ringraziare la FIPAV, il presidente Panuccio e il vicepresidente Gurnari per aver creduto fortemente in questo evento che vedrà Reggio Calabria protagonista il 26 e 27 agosto. L’Amministrazione Comunale Cannizzaro ha voluto fortemente questo evento, mi ha dato mandato di seguire quella che è l’organizzazione, l’iter organizzativo dentro il PalaCalafiore, alcune criticità sono state risolte con immediatezza e con la Federazione. Un evento internazionale che segna il cambio di passo che quest’amministrazione ha voluto dare alla città, veniamo dal Vinitaly presentato ieri alla Camera. Questo evento di pallavolo darà grande lustro in città. Il PalaCalafiore è una delle più grandi e importanti strutture sportive d’Italia. Siamo convinti che la vendita dei biglietti andrà benissimo, il palazzetto sarà gremito in ogni ordine di posto. C’è stato un momento di sconforto in cui pensavamo non potesse realizzarsi per alcune problematiche del PalaCalafiore, ma l’Amministrazione Cannizzaro ha voluto che questo evento si svolgesse qui, ci siamo attivati, abbiamo risolto delle criticità, abbiamo riattivato l’aria condizionata”.

Rispondendo alla domanda sui lavori di decoro dentro e fuori il palazzetto: “ne avevamo già parlato con il Sindaco. Questa amministrazione ha deciso di dare un cambio di passo radicale in tutti i settori. 14-20 giorni fa abbiamo effettuato un sopralluogo con la Federazione. Il sindaco ha garantito che saranno sistemate le criticità. Per l’aria condizionata, sarà funzionante sicuramente. Ci sarà RAI Sport, ci saranno i truck, dovrà essere attrezzato tutto nel migliore dei modi. Il piazzale Ferrari sarà sistemato. Nell’area dell’ex Fiera, in cui l’Amministrazione precedente voleva fare un parco, il sindaco ha deciso di fermare i lavori per un cambio radicale. Quella è un’area importantissima con strutture bellissime, in continuità con il litorale, dal Lungomare di Catona a quello di Pellaro. Il sindaco in un mese ha dato una nuova impronta, dall’operazione di pulizia, a breve uscirà il nuovo piano di raccolta. Trasmettiamo il valore dello sport e il valore che come città e amministrazione vorremmo dare ai giovani. Chiediamo ai cittadini di acquistare i biglietti e far ritornare il PalaCalafiore a essere gremito in ogni ordine di posto per dare un segnale importante”.

Panuccio: “presenteremo la Nazionale davanti a Bronzi”

Il presidente FIPAV Reggio Calabria, Domenico Panuccio, ha dichiarato: “Reggio Calabria ospiterà la Fipav Cup Men Elite 2026, due incontri particolari, Italia-Germania e Germania Cuba, 26 e 27 agosto al PalaCalafiore. È da tanto che speravamo che la nazionale potesse tornare a Reggio. Grazie al presidente Manfredi ce l’abbiamo fatta. Speriamo sia il primo di una lunga serie. La Nazionale arriverà a Reggio il 23 di agosto. Effettuerà allenamenti mattina e pomeriggio, con sedute nella sala pesi, allenamenti all’aperto, a disposizione dei tecnici. Il 24 di agosto la presentazione della squadra, tutta la nazionale e lo staff tecnico sarà ricevuta nella sala del Museo con lo sfondo dei Bronzi di Riace, per dare risalto ai Campioni del Mondo e alla città di Reggio Calabria. Ospiteremo, nel salone del Museo, per 15 giorni a cavallo della partita, il trofeo della Nazionale Campione del Mondo. Forse ci sarà la possibilità di avere anche quello femminile. Due trofei da poter ammirare non solo per gli sportivi, ma per tutti i turisti del Museo. Ringrazio l’Amministrazione, il sindaco Cannizzaro, il consigliere De Biasi delegato per la messa a punto del PalaCalafiore. I funzionari della FIPAV sono venuti da Roma per visionare la struttura, la più bella e grande da Roma in giù. Mancavano degli accorgimenti, si era un po’ in ansia, stanno sistemando tutto, dobbiamo essere pronti. La provincia e la Regione stanno rispondendo alla grande. Il report va alla grande”.

In merito ai lavori del PalaCalafiore, Panuccio ha sottolineato: “il nostro timore era l’aria condizionata, è impossibile fare una partita senza. Il sindaco ha voluto che ci fossero dirigenti e funzionari del settore tecnico. Abbiamo rappresentato quali devono essere gli interventi. Ci sarà una doppia sala ospitality per vip e autorità. Hanno voluto che la sala ospitality venisse fatta all’interno della sala stampa. I tecnici del Comune si sono impegnati a risistemare gli spogliatoi, alle porte, a rendere il PalaCalafiore degno per ospitare la squadra Campione del Mondo, la Germania e Cuba”.

Colella: “la FIPAV ha visto una grande organizzazione, la Nazionale non viene per caso”

Fabio Colella, delegato provinciale del Coni, ha dichiarato: “come sportivi siamo ben felici di una manifestazione così importante organizzata a Reggio Calabria. Abbiamo un PalaCalafiore grande, la città è stupenda e offre scenari unici, abbiamo i Bronzi di Riace, è anche vero che una scelta della Federazione viene effettuata perché dietro c’è un’organizzazione. Senza un’organizzazione all’altezza, le federazioni non scelgono quella località. Bisogna ringraziare la federazione provinciale, oltre quella regionale. Reggio Calabria sarà protagonista, una squadra Campione del Mondo a Reggio Calabria fa sì che non solo si abbia un evento sportivo a cui i reggini sono invitati a partecipare, perché abbiamo voglia di sport importante, ma fa sì che l’asticella della nostra pallavolo, delle squadre minori, di chi inizia a fare pallavolo si possa alzare. Vedere allenarsi questi campioni, è importante, mi fa venire i brividi. Abbiamo il top dello sport. I nostri ragazzini potranno assistere a una seduta di allenamento, per i nostri tecnici è importantissimo. Come CONI siamo presenti, a disposizione di Federazione e Amministrazione per questo e altri eventi che potranno avvenire a Reggio Calabria”.

Gurnari: “evento importante per il movimento, per tecnici e giovani”

Bruno Gurnari, vicepresidente FIPAV Calabria, ha dichiarato: “questo è uno sport che è nato con le famiglie e per le famiglie. Se si va sui campi di pallavolo si vedono le famiglie. Anche quest’anno abbiamo avuto la fortuna di vedere della buona pallavolo anche da noi, la maggior parte erano signore e bambini. È successo l’esatto contrario degli altri sport: le signore portano i mariti al palazzetto. Offrire qualcosa che va al di là dello sport, qualcosa che è educativo. Questa è la pallavolo, la semplicità che ha nel suo essere, nel suo porsi, nel suo modo di fare. Credo che la pallavolo sia arrivata, al di là dei risultati che aiutano tanto, per come si pone, per come è, come i suoi protagonisti siano legati dalle buone maniere, dal buon comportarsi e la condivisione. Da un punto di vista educativo miriamo alla crescita dei ragazzi, quando arrivano nelle nostre società vogliamo che crescano prima delle persone che degli atleti. Sono emozionato di essere vicino a Giuseppe De Biasi, per caso me lo ritrovo Consigliere di quest’Amministrazione, ma prima del Consigliere c’è un amico che mi inorgoglisce averlo qui. Il dott. Colella diceva che una Nazionale Campione del Mondo non arriva per caso. Ringraziamo il presidente Manfredi che ha visto serietà, programmazione e modo di fare, la caparbietà con cui il presidente Panuccio ha voluto questo evento”.

Milia: “sullo sport cambio di passo chiaro con Cannizzaro”

Federico Milia, presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, ha dichiarato: “grazie per aver voluto investire su Reggio, per quanto riguarda l’idea che l’Amministrazione vuole dare allo sport, lo sport è al centro di quest’Amministrazione. Voglio ringraziare il Consigliere De Biasi per come sta organizzando il lavoro per questa iniziativa. Lo sport a Reggio vale di più, ce ne rendiamo contro dall’affetto per la sua squadra di calcio, per la grande presenza per tutte le squadre di ogni categoria. Implementare lo sport vuol dire dare nuova linfa a questa città. Il cambio di passo che il sindaco vuole imprimere è chiaro, ampliare queste iniziative, rendere Reggio città dello sport non solo per il calcio, ma anche nuoto, pallavolo, vela. Abbiamo le peculiarità anche geografiche affinchè ogni sport possa essere espresso a ogni livello. L’Amministrazione sarà sempre un partner affidabile e serio per questo genere di iniziative”.