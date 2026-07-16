Viola in B Nazionale: “è punto di partenza”. Ora mercato, staff e campagna abbonamenti

La Pallacanestro Viola è ufficialmente ammessa al prossimo campionato di Serie B Nazionale. La ratifica dell’ammissione, arrivata dopo il positivo accoglimento della domanda presentata dalla società neroarancio, segna il ritorno della squadra nella terza serie nazionale e rappresenta un momento di grande rilievo per il basket reggino. Il traguardo è il risultato del lavoro svolto dentro e fuori dal campo dalla società, dallo staff e da tutti i partner che hanno sostenuto il progetto. Un risultato che restituisce a Reggio Calabria e alla sua storica tradizione cestistica il palcoscenico che merita.

La proprietà neroarancio e ogni componente societaria hanno accolto la notizia con soddisfazione e orgoglio, sottolineando il valore del percorso intrapreso: “accogliamo questa notizia con immenso orgoglio e con un forte senso di responsabilità” – dichiara la proprietà neroarancio insieme ad ogni componente societaria – essere ammessi alla Serie B Nazionale premia la solidità della nostra struttura societaria, la serietà della nostra programmazione e la bontà del percorso tecnico affrontato nell’ultima stagione e che ci ha consentito di arrivare fin qui. Si tratta di un punto di partenza, non di arrivo: affronteremo questo campionato con l’obiettivo di consolidarci e di competere al massimo delle nostre possibilità”.

La società ha voluto ringraziare tutti gli addetti ai lavori per l’impegno costante e appassionato, oltre alle istituzioni locali, alla proprietà, agli sponsor e ai partner per il supporto fondamentale che ha permesso di costruire le basi economiche e organizzative necessarie per affrontare una categoria prestigiosa e impegnativa come la Serie B Nazionale. Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla tifoseria neroarancio, definita il vero sesto uomo in campo, per la vicinanza dimostrata durante tutta la stagione. La presenza compatta dei sostenitori al PalaCalafiore in occasione delle finali playoff è stata ricordata come un momento di forte unità e attaccamento ai colori della squadra.

Proprio ai tifosi la società dedica il salto di categoria, con l’impegno di continuare a difendere la maglia neroarancio: “ai nostri tifosi dedichiamo il salto di categoria, con la promessa di lottare su ogni pallone dentro e fuori dal campo per onorare questi colori e questa maglia”. Nei prossimi giorni la Pallacanestro Viola comunicherà ulteriori dettagli relativi alla composizione dello staff tecnico, ai movimenti di mercato e alla campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027.