Viola, adesso il roster da B Nazionale: fioccano nomi importanti, attenzione alle riconferme

Adesso la Viola ha una certa fretta. Ratificato il ripescaggio in Serie B Nazionale che sta facendo impazzire una parte di reggini, ora tocca al roster. Tante avversarie sono già complete, si sono mosse per tempo, vista l’attesa per conoscere la nuova categoria, i neroarancio devono recuperare il gap e sembrano intenzionati anche a puntare con aggressività al tavolo delle trattative. In attesa della conferma ufficiale di coach Michele Carrea, tecnico dell’anno in A2 nel 2017 con Biella, visto anche a Pistoia in Serie A da head coach e da vice con Cantù, il ds Meduri sonda il mercato.

Basket mercato, Viola scatenata: rivoluzionato il quintetto titolare

La Viola cambia 5 su 5 nel quintetto titolare. Partiamo dal nuovo playmaker: la regia dovrebbe essere affidata a Gabriele Romeo, play classe 1997, già visto in A2 con Agropoli, Scafati, Latina e Trapani, nelle ultime due stagioni in B Nazionale con Agrigento e Ravenna. Come riserve si valutano Molteni e Gallizzi.

Per lo spot di guardia si pensa a uno straniero di livello. Ancora un’ala piccola di ‘equilibrio’: Alessio Donadoni, visto a Roseto in A2 la passata stagione. Il 4 titolare alza il livello. Il nome caldo è quello di Luca Antonietti, ala-centro di quasi 2 metri, non battezzabile da 3, sicuramente più affidabile dalla media, tante stagioni in B Nazionale, l’ultima a Capo d’Orlando. Vicina la firma di Momo Diouf come centro titolare: offerta allettante quella presentata al 5 senegalese ma di formazione italiana, promosso con Vigevano nella passata stagione in cui faceva il cambio del lungo titolare (4 punti e 4 rimbalzi di media).

Addi e riconferme

Si ri-parte da Leonardo Marini. Il centro titolare della passata stagione è sempre stato fra i nomi più gettonati per la riconferma in queste ultime settimane, farà da back-up nel ruolo di 5. Salgono le quotazioni di Edoardo Maresca, grande assente nelle news di mercato, ma che su StrettoWeb abbiamo sempre segnalato come uno dei primi da riconfermare come ala grande di riserva. Laganà porta esperienza, qualità e regginità in uscita dalla panchina: sarà il possibile nuovo capitano.

Un’altra riconferma potrebbe essere quella di Simone Fiusco che proverà a ritagliarsi qualche minuto in uscita dalla panchina dopo la buona stagione dell’anno scorso. Già andato Marangon, vicini all’addio anche Agbortabi, Zampa e Laquintana. In bilico Clark: uscito dal contratto, la sua riconferma sta perdendo quota. Su capitan Fernandez pesa lo status di straniero.