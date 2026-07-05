Vibo Valentia, fuori pericolo il bimbo di 3 anni caduto dalle scale

Il bimbo di 3 anni di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia, caduto accidentalmente nella tromba delle scale di casa è fuori pericolo. Dopo la grande paura dei giorni scorsi, quando l’incidente aveva fatto temere il peggio, oggi arriva la notizia più attesa. Il piccolo, secondo quanto comunicato dalla mamma sui social, è in costante miglioramento. Le sue condizioni stanno evolvendo positivamente e il bambino è vigile, mangia e chiacchiera normalmente.

La caduta nella tromba delle scale da tre metri

L’incidente era avvenuto nei giorni scorsi all’interno dell’abitazione di famiglia. Il bambino è caduto accidentalmente nella tromba delle scale da un’altezza di circa 3 metri. La dinamica ha subito destato forte preoccupazione, proprio per la giovane età del piccolo e per l’altezza della caduta. Dopo l’incidente, è scattata la corsa in ospedale, con il timore che le conseguenze potessero essere molto gravi.

La corsa in ospedale e la paura per le condizioni del piccolo

Subito dopo la caduta, il bimbo di 3 anni è stato portato in ospedale. In quei momenti, la preoccupazione era altissima e si temeva il peggio. L’incidente domestico aveva colpito profondamente la comunità di San Calogero, in attesa di notizie sulle condizioni del bambino. Oggi, però, il quadro appare decisamente più rassicurante.

La mamma annuncia il miglioramento sui social

A comunicare la buona notizia è stata la mamma del bambino, che ha scritto un post sui social. Nel messaggio ha fatto sapere che il piccolo è fuori pericolo e che le sue condizioni sono in costante miglioramento. Il comunicato non riporta dichiarazioni testuali tra virgolette, ma riferisce che il bimbo è vigile, mangia e chiacchiera normalmente. Segnali importanti che confermano un’evoluzione positiva dopo la grande paura.

Il bambino è vigile, mangia e chiacchiera normalmente

Le condizioni del piccolo sono in miglioramento. Il fatto che il bambino sia vigile, riesca a mangiare e chiacchieri normalmente rappresenta il dato più incoraggiante dopo l’incidente. Dopo una caduta accidentale da tre metri, questi segnali sono stati accolti come una bella notizia dalla famiglia e da quanti avevano seguito con apprensione la vicenda.

Una buona notizia dopo giorni di apprensione

La vicenda del bimbo caduto nella tromba delle scale aveva generato grande preoccupazione. L’incidente domestico, avvenuto nei giorni scorsi, aveva richiesto il trasferimento in ospedale e aveva fatto temere conseguenze gravi. Oggi, invece, arriva la notizia del miglioramento. Il piccolo è fuori pericolo e continua a recuperare, dopo ore e giorni di ansia per i familiari.

Sollievo a San Calogero per le condizioni del bambino

La notizia che il bimbo di 3 anni sia fuori pericolo porta sollievo anche a San Calogero. Il paese aveva seguito con apprensione l’evolversi della situazione dopo la caduta accidentale in casa. Il miglioramento del piccolo rappresenta l’esito più atteso. Dopo la paura e la corsa in ospedale, la famiglia può guardare con maggiore fiducia alle prossime ore, mentre il bambino continua a dare segnali positivi.

La bella notizia dopo il timore del peggio

Dopo l’incidente e il ricovero, oggi è arrivata la notizia più importante: il bambino è fuori pericolo. Il miglioramento costante, unito al fatto che sia sveglio, mangi e parli normalmente, restituisce speranza dopo giorni difficili. La storia del bimbo di San Calogero si trasforma così da episodio di grande paura a racconto di sollievo. Una caduta che aveva fatto temere il peggio si chiude, almeno per ora, con una notizia positiva per la famiglia e per tutta la comunità.