Dramma in Calabria, bimbo cade dalle scale di casa: è grave

Un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta dalle scale della propria abitazione. L’incidente domestico è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Il piccolo è stato inizialmente trasportato d’urgenza all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove le sue condizioni hanno reso necessaria l’attivazione delle procedure per il trasferimento in un centro specializzato. Successivamente è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Catanzaro, dove il bambino è stato ricoverato e si trova in prognosi riservata.

Trasportato d’urgenza allo Jazzolino di Vibo Valentia

Dopo l’allarme, il personale del 118 è intervenuto sul posto e ha prestato le prime cure al bambino. Vista la gravità della situazione, il piccolo è stato trasferito in codice di massima urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. All’arrivo in ospedale, i medici hanno avviato gli accertamenti necessari per valutare il quadro clinico. Le condizioni del bambino sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario il successivo trasferimento in una struttura specializzata.

Frattura cranica e frattura della clavicola

Gli accertamenti eseguiti dai medici avrebbero evidenziato una frattura cranica e una frattura della clavicola. Si tratta di un quadro clinico che ha destato immediata preoccupazione e che ha portato alla decisione di trasferire il bambino all’ospedale di Catanzaro. Il piccolo è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni restano quindi monitorate dai sanitari, dopo le prime cure ricevute a Vibo Valentia e il successivo trasferimento nel centro specializzato.

La prima ricostruzione: precipitato nella tromba delle scale

Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe precipitato nella tromba delle scale di casa per cause ancora in corso di accertamento. L’esatta dinamica dell’incidente domestico non è stata ancora chiarita. A lanciare l’allarme sono stati i genitori, che hanno richiesto l’intervento del personale del 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure al piccolo prima del trasferimento urgente in ospedale.

Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente

Restano in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della caduta dalle scale. Gli elementi raccolti dovranno chiarire come il bambino sia precipitato nella tromba delle scale della propria abitazione. Al momento, il dato sanitario più importante resta la gravità delle ferite riportate e il ricovero in prognosi riservata all’ospedale di Catanzaro. La vicenda richiama l’attenzione sul tema degli incidenti domestici, soprattutto quando coinvolgono bambini molto piccoli.

Ore di apprensione per il bambino ricoverato a Catanzaro

Sono ore di apprensione per il bimbo di due anni rimasto ferito nella caduta. Dopo il primo intervento dei soccorritori e il passaggio all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, il trasferimento a Catanzaro si è reso necessario per la complessità del quadro clinico. Il piccolo resta ricoverato in prognosi riservata, mentre proseguono gli accertamenti sull’incidente. La caduta dalle scale della propria abitazione ha provocato lesioni importanti, tra cui una frattura cranica e una frattura della clavicola, rendendo indispensabile il ricovero in un centro specializzato.