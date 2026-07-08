Vertice Nato, Trump contro tutti: “Spagna senza speranza. Iran malato. Errore su Groenlandia”. Si salva solo un Paese

“La Groenlandia è un grande problema. Noi abbiamo speso più di mille miliardi in 10 anni per difendere i paesi Nato dalla Russia e in cambio siamo trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con Nato, abbiamo pagato troppo“. È quanto dichiarato da Donald Trump nell’incontro con il segretario Nato Mark Rutte al vertice Nato di Ankara. “La Spagna è un pessimo alleato, non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza: ci sono anche un altro paio di paesi ma La Spagna è particolarmente ostile“, ha aggiunto il tycoon attaccando Madrid per il mancato sostegno agli Usa a livello militare.

“Very bad” è l’aggettivo usato per l’Italia in merito al mancato via libera per l’utilizzo delle basi Nato nell’operazione Epic Fury. Parlando dell’Iran, Trump l’ha definito un Paese: “malato” e “bugiardo”. Il cessate il fuoco “è finito“, ha detto ancora.

Se l’Iran vuole negoziare “possono farlo con Steve Witkoff e Jared Kushner ma loro dopo devono riportare a me e, per quanto mi riguarda, è solo una perdita di tempo perché sono dei bugiardi. Avevamo fatto un accordo, c’è qualcosa che non va nelle loro menti. Se i negoziati possono riprendere? Sì, possono riprendere. Se vogliono parlare possono farlo ma lo reputo una perdita di tempo“, ha aggiunto.

In merito alla Groenlandia, Trump ha dichiarato che “restituirla” alla Danimarca dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato un errore, nel secondo anno della quale il Regno venne invaso dal Terzo Reich in “meno di un giorno“. In una conversazione con la stampa a fianco del segretario generale Mark Rutte a margine del summit di Ankara, Trump ha attaccato nuovamente l’alleato scandinavo, che fino a qualche mese fa era uno dei Paesi più filoamericani di tutta Europa.

Il Regno, ha ricordato Trump, chiese quindi agli Stati Uniti d’America di prendere in custodia la Groenlandia, cosa che gli Usa fecero, ma “non avremmo dovuto ridagliela“, ha osservato, aggiungendo che, se fosse stato lui presidente all’epoca, non l’avrebbe restituita ai danesi.

Trump risparmia solo la Cina

“La Cina ci ha trattato bene“, ha dichiarato Donald Trump, parlando con il segretario Nato Mark Rutte prima dell’avvio del vertice Nato ad Ankara, ha messo in parallelo il poco impegno degli Alleati verso gli Usa e Pechino apprezzando l’accordo su TikTok: “sono la persona numero uno su TikTok con cica 4 miliardi di visualizzazioni“.