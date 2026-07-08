Trump colpisce ancora l’Italia: “very bad”, l’ultima stoccata sull’operazione Epic Fury

Donald Trump scaglia un'altra frecciatina all'Italia: dal vertice Nato di Ankara, il presidente americano definisce "very bad" il comportamento del governo sulla mancata concessione delle basi per l'operazione Epic Fury

Donald Trump
Foto Ansa

Donald Trump non risparmia nessuno. Dopo aver puntato il dito contro la Spagna, aver criticato e attaccato l’Iran (letteralmente, non in maniera metaforica) ed essere tornato a interessarsi alla Groenlandia, Trump ha messo nel mirino, nuovamente, l’Italia. Nel corso del vertice Nato di Ankara, il presidente USA, incontrando la stampa a fianco del segretario generale della Nato Mark Rutte, ha espresso la sua delusione nei confronti dell’Italia per l’utilizzo delle basi militari durante l’operazione Epic Fury contro l’Iran.

L’Italia è stata pessima (very bad, ndr) per quanto riguarda le loro basi, come sapete”, e lo sono stati “anche un paio di altri Paesi“, ha dichiarato Trump dimostrando, ancora una volta, di non aver digerito il no espresso dal governo italiano.

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