Trump colpisce ancora l’Italia: “very bad”, l’ultima stoccata sull’operazione Epic Fury

Donald Trump non risparmia nessuno. Dopo aver puntato il dito contro la Spagna, aver criticato e attaccato l’Iran (letteralmente, non in maniera metaforica) ed essere tornato a interessarsi alla Groenlandia, Trump ha messo nel mirino, nuovamente, l’Italia. Nel corso del vertice Nato di Ankara, il presidente USA, incontrando la stampa a fianco del segretario generale della Nato Mark Rutte, ha espresso la sua delusione nei confronti dell’Italia per l’utilizzo delle basi militari durante l’operazione Epic Fury contro l’Iran.

“L’Italia è stata pessima (very bad, ndr) per quanto riguarda le loro basi, come sapete”, e lo sono stati “anche un paio di altri Paesi“, ha dichiarato Trump dimostrando, ancora una volta, di non aver digerito il no espresso dal governo italiano.