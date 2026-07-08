Ultimo raddoppia a Messina: dopo il sold out annunciata una seconda data allo Stadio Franco Scoglio

Messina si prepara ad accogliere due grandi appuntamenti con la musica dal vivo. Dopo lo straordinario successo registrato all’apertura delle vendite del tour “Ultimo stadi 2027 – la favola continua…”, è stata ufficializzata una seconda data del concerto di Ultimo allo stadio Franco Scoglio. Il cantautore romano sarà protagonista a Messina il 28 e il 29 giugno 2027, confermando la città tra le tappe del nuovo tour negli stadi italiani. Gli spettacoli sono organizzati da Vivo Concerti e promossi da Giuseppe Rapisarda Management, con la collaborazione del Comune di Messina. I biglietti sono già disponibili online e saranno acquistabili anche nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11 di lunedì 13 luglio 2026.

Le dichiarazioni di Basile e Finocchiaro dopo l’annuncio della seconda data di Ultimo a Messina

“L’annuncio del raddoppio della data di Messina rappresenta un’ulteriore conferma della crescente attrattività della nostra città nel panorama dei grandi eventi nazionali – dichiara il sindaco Federico Basile -. La risposta del pubblico dimostra quanto Messina sia ormai una sede credibile e apprezzata per ospitare produzioni di altissimo livello. Continuiamo a lavorare affinché eventi di questa portata producano ricadute positive per il territorio, promuovendo l’immagine della città e sostenendo l’economia locale attraverso il turismo, l’accoglienza e i servizi”.

“Il raddoppio del concerto di Ultimo – aggiunge l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro – è il risultato di un percorso costruito in questi anni, fondato sulla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, gli organizzatori e tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei grandi appuntamenti. La rapidità con cui sono stati venduti i biglietti testimonia il forte interesse del pubblico e conferma Messina come una delle principali destinazioni italiane per i grandi eventi musicali. Continueremo a investire su una programmazione di qualità capace di generare opportunità di sviluppo e valorizzazione del territorio”.

Con il doppio appuntamento del 28 e 29 giugno 2027, lo Stadio Franco Scoglio si conferma protagonista del calendario dei grandi eventi, rafforzando il ruolo di Messina quale polo di riferimento per i grandi concerti nel Mezzogiorno. Il 3 Luglio, Ultimo sarà allo Stadio Granillo di Reggio Calabria.