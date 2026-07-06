Ultimo in concerto allo stadio Granillo di Reggio Calabria: l’annuncio del Sindaco Cannizzaro è da impazzire!

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno sulla città e sta facendo letteralmente esplodere l’entusiasmo dei fan e dell’intera cittadinanza. Il prossimo 3 luglio 2027, il celebre cantautore romano Ultimo in concerto a Reggio Calabria terrà uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La cornice dell’evento sarà lo Stadio Granillo, una struttura storica che si appresta a vivere una vera e propria notte magica. Questo annuncio, appena fornito dal Sindaco Francesco Cannizzaro, segna una svolta epocale per l’intera regione, poiché segna la riapertura dei cancelli dell’impianto reggino ai grandissimi eventi live. Bisogna infatti riavvolgere il nastro della memoria di oltre vent’anni per ritrovare un appuntamento di tale portata, precisamente quando una leggenda internazionale del calibro di Elton John fece vibrare gli spalti del medesimo stadio. Il ritorno della grande musica a Reggio Calabria rappresenta una promessa mantenuta per il rilancio culturale del territorio.

Ultimo, l’artista dei record pronto a incantare la Calabria

Il protagonista assoluto di questa notte d’estate sarà un artista straordinario, capace di toccare le corde dell’anima di un pubblico transgenerazionale. Reduce da un clamoroso successo e da una serie di concerti che hanno radunato un pubblico incredibile a Roma, il cantautore si conferma come uno dei nomi più amati e seguiti del panorama musicale italiano. La scelta di fare tappa nella città dello Stretto certifica la centralità della Calabria nei circuiti dei grandi tour nazionali. Le sue canzoni, diventate veri e propri inni per milioni di giovani e meno giovani, risuoneranno all’interno dello Stadio Granillo, offrendo uno spettacolo visivo e sonoro che rimarrà impresso nella storia della città. L’attesa per i concerti di Reggio Calabria nel 2027 è già altissima e la prevendita dei biglietti si preannuncia polverizzante (con circa 30 mila biglietti a disposizione, non è da escludere che le serate diventino due!)..

Un boom turistico ed economico senza precedenti per la città

L’arrivo di un evento di tale magnitudo trasformerà inevitabilmente Reggio Calabria nella capitale indiscussa della musica dal vivo in Calabria per la stagione estiva. Le ricadute economiche per il territorio si preannunciano colossali. Gli esperti del settore prevedono il pienone assoluto non solo per la sera del concerto, ma per l’intera settimana dell’evento. È atteso un massiccio flusso di fan provenienti da ogni angolo d’Italia, un movimento migratorio culturale che genererà un indotto economico straordinario. Le strutture ricettive, i ristoranti, i bar e i servizi di trasporto locali beneficeranno in modo diretto di questa incredibile affluenza, stimolando in modo vigoroso il turismo a Reggio Calabria e offrendo una vetrina promozionale di inestimabile valore per le bellezze paesaggistiche e storiche della città.

L’eccellente operato della nuova amministrazione guidata dal Sindaco Cannizzaro

Questo straordinario traguardo non è frutto del caso, ma della lungimiranza e della bontà dell’operato della nuova amministrazione comunale. Il neo Sindaco Cannizzaro ha voluto dare un segnale forte e tangibile del cambio di passo impresso alla guida della città, annunciando personalmente l’evento attraverso un post sui propri canali social che ha fatto immediatamente il giro del web. La capacità di intercettare una produzione così complessa e di riportare lo Stadio Granillo al centro della mappa dei grandi eventi nazionali testimonia l’efficacia di una governance fresca, dinamica e orientata allo sviluppo concreto. Questo concerto rappresenta solo il primo tassello di una strategia più ampia volta a restituire a Reggio Calabria il ruolo di primo piano che merita nel panorama culturale e turistico del Mezzogiorno.