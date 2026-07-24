Trapani, Antonini punge la Reggina: “altro che amaranto di Lotito, siamo i più forti”

Valerio Antonini punge la Reggina. Il patron del Trapani, retrocesso in Serie D a causa di una maxi penalizzazione, è certo di essere riammesso in Serie C, ma intanto si dice convinto di avere la squadra più forte in D, anche più della nuova Reggina di Lotito, che gli addetti ai lavori danno per favorita (alla luce degli accordi chiusi, anche se mancano le ufficialità, che arriveranno a breve). Dopo aver contestato la multiproprietà, tema mai toccato dall’imprenditore romano, ma ora attenzionato proprio dopo l’arrivo di Lotito a Reggio Calabria, Antonini ha scritto così sui social.

“Ci siamo. Squadra quasi pronta. Il bello che nessuno ha capito che giocatori stiamo prendendo. Meraviglioso. Prossima settimana ci sarà un presidente che annuncia 22 nuovi giocatori. Staff pronto. E saremo ovviamente i più forti. Altro che amaranto in salsa lotitiana. Tutto ciò nonostante la ferma e forte speranza di riavere la serie C. Se il Bari spera nella B, se Foggia la C, mi considero già riammesso in Serie C. E non lo dico tanto per dire. Per chi ha sempre avuto fiducia in me, sappiate che non si molla di un cm. Ed entro poche settimane saranno chiare tante situazioni messe in campo in questi ultimi mesi” ha scritto.