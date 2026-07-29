Trapani, Antonini annuncia 16 acquisti: “se non torneremo in C con la riammissione, lo faremo sul campo”

Il Trapani Calcio accelera nella costruzione della squadra e annuncia l’arrivo dei primi 16 calciatori in vista della nuova stagione. A presentare gli innesti è stato il presidente Valerio Antonini, intervenuto attraverso un lungo post pubblicato sui social a pochi giorni dall’aggressione subita nel centro della città. Il patron granata ha sottolineato il lavoro svolto insieme al direttore sportivo Pasquale Lo Giudice e all’allenatore Salvatore Aronica, ribadendo l’obiettivo di riportare il club in Serie C, attraverso la procedura di riammissione oppure conquistando la promozione sul campo. Nei giorni scorsi l’imprenditore ha anche punzecchiato la Reggina.

Antonini ha ringraziato anche le altre figure impegnate nella costruzione della nuova squadra, definendo un risultato straordinario l’allestimento di un organico competitivo in una fase particolarmente delicata per il club. “Eccoli i primi 16 acquisti dei nuovo Trapani Calcio. Grazie allo straordinario lavoro in team con Pasquale Lo Giudice (finalmente un ds vero) e mister Aronica, il mio Sasà. Grazie anche all’ottimo lavoro che sta facendo l’amico Graziano Strano, Nino La Macchia, il nostro grande magazziniere Sasà, che stanno dando grande supporto alla causa. In un momento così drammatico, aver costruito una squadra cosi forte è un miracolo”, ha scritto il presidente.

Il primo nome indicato per la porta è quello del giovane Simone, classe 2008 proveniente dalla Giò Sport, descritto come un talento di grande prospettiva. Per le corsie difensive sono stati annunciati Lucito, Ciurleo e Valenti, mentre il reparto centrale sarà composto da giocatori dotati di forza fisica ed esperienza come Demoleon, ex Acireale, Rottensteiner, che vanta 20 presenze in Serie B, e l’argentino Gorzelewski. “In porta il 2008 Simone, promettentissimo talento della Giò Sport. Giovani terzini di grande prospetto, come Lucito, Ciurleo, Valenti. Centrali forti e potenti, Demoleon, ex Acireale, Rottensteiner con 20 partite in B, Gorzelewski, argentino di grande qualità ed esperienza”, ha proseguito Antonini, illustrando le caratteristiche dei primi elementi scelti per la retroguardia granata.

A centrocampo il Trapani punta su un gruppo formato da calciatori con caratteristiche differenti, tra forza, esperienza e margini di crescita. I nomi annunciati dal presidente sono quelli di Scorza, Maltese, Dampha, Ferlicca e Teijo. Per il reparto offensivo, invece, Antonini ha parlato di una conferma importante, di un ritorno dopo dieci anni e di diversi nuovi innesti, indicando Leveque, Napolitano, Sasanelli, Randazzo e Jallow. “A centrocampo un mix di forza, esperienza e grande aspettativa come Scorza, Maltese, Dampha, Ferlicca, Teijo. Ed in avanti super colpi, a cominciare da una conferma importantissima, un ritorno dopo 10 anni ed altri grandi colpi come Leveque dal grande talento, Napolitano, Sasanelli, prospetto importante, Randazzo, 190 di futuro avvenire, Jallow”, si legge ancora nel post del presidente del Trapani.

La campagna di rafforzamento, tuttavia, non è ancora conclusa. Antonini ha anticipato l’arrivo di altri due calciatori di primo piano e di tre giovani destinati a completare l’organico affidato ad Aronica. Il presidente ha infine ribadito con decisione le ambizioni della società e la volontà di non arretrare rispetto all’obiettivo del ritorno tra i professionisti. “Ed a brevissimo 2 super colpi in più e 3 giovani altrettanto forti a completare la squadra. Semmai non tornassimo in C dalla porta della riammissione, lo faremo sul campo. Io non mollo, di un cm”, ha concluso Valerio Antonini.