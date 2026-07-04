Tragedia in Calabria, cadavere rinvenuto in mare: è del 20enne scomparso a Scalea

Si è conclusa con il ritrovamento del corpo senza vita la ricerca del ragazzo camerunense di 20 anni scomparso a Scalea. I sub dei Vigili del fuoco hanno rinvenuto il giovane in mare, dopo l’allarme scattato nel corso della giornata per il suo mancato rientro e per l’impossibilità di mettersi in contatto con lui. Il ritrovamento, secondo quanto si apprende, è avvenuto a circa venti metri dalla riva e a quattro metri di profondità. Una distanza ridotta dalla spiaggia, ma sufficiente a trasformare le ricerche in un intervento complesso, affidato anche al lavoro dei sommozzatori.

Il giovane era stato visto l’ultima volta in spiaggia

Del ventenne scomparso a Scalea non si avevano più notizie da mezzogiorno. A quell’ora, il ragazzo era stato visto per l’ultima volta in spiaggia da alcuni amici, con i quali aveva trascorso la mattinata. Secondo la ricostruzione contenuta nelle prime informazioni disponibili, i ragazzi si sarebbero poi allontanati dalla spiaggia, mentre il ventenne si sarebbe trattenuto. Da quel momento, però, del giovane si sarebbero perse le tracce. Con il passare delle ore, il mancato rientro e le mancate risposte al telefono hanno fatto crescere la preoccupazione degli amici. È stato allora che i ragazzi hanno deciso di cercarlo in spiaggia, tornando nel luogo in cui lo avevano visto l’ultima volta.

Effetti personali trovati in spiaggia e allarme immediato

A far scattare l’allarme è stato il ritrovamento degli effetti personali del giovane sulla spiaggia. Gli amici, non trovandolo e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, si sono insospettiti e hanno avviato le prime ricerche sul posto. La presenza degli oggetti personali, unita all’assenza del ragazzo, ha reso subito evidente la gravità della situazione. Da qui è partita la richiesta di intervento e sono state avviate le ricerche, poi concluse con il ritrovamento del corpo in mare. Il caso del ragazzo morto a Scalea si è quindi sviluppato nell’arco di poche ore, a partire dalla scomparsa segnalata dopo mezzogiorno fino al recupero del corpo da parte dei sub dei Vigili del fuoco.

Il corpo rinvenuto a venti metri dalla riva

Il corpo senza vita del giovane è stato ritrovato in mare, a circa venti metri dalla riva e a quattro metri di profondità. Il recupero è stato effettuato dai sub dei Vigili del fuoco, intervenuti nell’ambito delle operazioni di ricerca. Il punto del ritrovamento, non lontano dalla spiaggia, è ora uno degli elementi al centro degli accertamenti. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del ventenne. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Restano dunque in corso le verifiche necessarie per definire con precisione cosa sia successo nelle ore successive all’ultimo avvistamento del giovane.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Sono in corso accertamenti da parte degli investigatori nel tentativo di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Le verifiche dovranno chiarire gli ultimi movimenti del ragazzo, il momento esatto della scomparsa e le circostanze del ritrovamento in mare. Gli elementi finora noti indicano che il giovane aveva trascorso la mattinata in spiaggia con alcuni amici, che successivamente si sarebbero allontanati mentre lui sarebbe rimasto sul posto. Dopo alcune ore, non vedendolo rientrare e non ricevendo risposta al telefono, gli amici sono tornati a cercarlo, trovando i suoi effetti personali ma non il ventenne. Da quel momento sono scattate le ricerche, culminate nel ritrovamento del corpo senza vita. La vicenda del ventenne camerunense trovato morto a Scalea resta ora affidata agli accertamenti degli investigatori, chiamati a fare luce su una tragedia avvenuta in mare a poca distanza dalla riva.

Scalea sotto shock dopo il ritrovamento

La morte del giovane camerunense di 20 anni segna un drammatico epilogo per una giornata iniziata con una mattinata trascorsa in spiaggia e terminata con l’intervento dei soccorritori. Il ritrovamento del corpo da parte dei sub dei Vigili del fuoco chiude le operazioni di ricerca, ma apre la fase degli accertamenti. La ricostruzione della dinamica sarà decisiva per comprendere cosa sia accaduto dopo l’ultimo avvistamento del ragazzo e prima del recupero del corpo in mare. Al momento, l’unico dato certo è il ritrovamento del giovane a venti metri dalla riva e a quattro metri di profondità, dopo ore di apprensione seguite alla sua scomparsa.