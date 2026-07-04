Apprensione in Calabria: ragazzo di 20 anni scompare in spiaggia, ricerche in corso

Sono in corso a Scalea, in provincia di Cosenza, le ricerche di un ragazzo camerunense di 20 anni di cui non si hanno più notizie dalle 12 di oggi. Il giovane sarebbe stato visto per l’ultima volta in spiaggia da alcuni amici con i quali aveva trascorso la mattinata. L’allarme è scattato dopo alcune ore, quando gli amici, preoccupati per il mancato rientro e per le mancate risposte al telefono, sono tornati a cercarlo in spiaggia. Sull’arenile hanno trovato i suoi effetti personali, ma del ventenne nessuna traccia.

Ragazzo scomparso a Scalea, l’ultima volta visto in spiaggia

Il giovane si trovava a Scalea ed è stato visto per l’ultima volta intorno alle 12 di oggi. Secondo quanto si apprende, aveva trascorso la mattinata in spiaggia insieme ad alcuni amici. A un certo punto, i ragazzi si sarebbero allontanati dalla spiaggia, mentre il ventenne camerunense si sarebbe trattenuto. Da quel momento non si hanno più sue notizie. Il mancato rientro e l’impossibilità di contattarlo telefonicamente hanno fatto crescere la preoccupazione tra le persone che erano con lui.

Effetti personali trovati sull’arenile

Dopo alcune ore senza notizie, gli amici del giovane hanno deciso di tornare in spiaggia per cercarlo. È lì che hanno trovato i suoi effetti personali, ma non il ragazzo. Il ritrovamento ha fatto scattare l’allarme e ha attivato immediatamente le ricerche. La presenza degli oggetti personali sull’arenile è uno degli elementi centrali della vicenda, mentre restano da chiarire le circostanze della scomparsa.

Ricerche con elicottero dei Vigili del fuoco

Le ricerche del ragazzo scomparso a Scalea sono in corso e vengono effettuate anche con l’impiego di un elicottero dei Vigili del fuoco. Le operazioni interessano l’area costiera e sono finalizzate a individuare il giovane nel più breve tempo possibile. Il supporto dall’alto consente di ampliare il raggio delle verifiche e di controllare più rapidamente tratti di spiaggia e zone limitrofe. L’intervento dei Vigili del fuoco si affianca alle attività svolte dalle forze dell’ordine e dagli altri mezzi impegnati sul posto.

Carabinieri, Guardia costiera e Guardia di finanza impegnati nelle operazioni

Le ricerche sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Scalea e dal personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Maratea. Sul posto sono presenti anche mezzi della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Il coordinamento tra le diverse componenti impegnate nelle operazioni è fondamentale per monitorare l’area e raccogliere ogni elemento utile. Le attività proseguono mentre resta alta l’attenzione sulla zona in cui il giovane è stato visto per l’ultima volta.

Il giovane era a Scalea come accompagnatore di un gruppo di disabili

Il ragazzo, ospite di una struttura ricettiva, si trova a Scalea come accompagnatore di un gruppo di disabili. Questo elemento rende ancora più forte la preoccupazione per la sua scomparsa e per il silenzio prolungato iniziato da mezzogiorno. La sua presenza nella località dell’alto Tirreno cosentino era dunque legata a un soggiorno con il gruppo che accompagnava. Dopo la mattinata trascorsa in spiaggia, però, del giovane si sono perse le tracce.

Ore di apprensione nell’alto Tirreno cosentino

A Scalea sono ore di apprensione per la scomparsa del ventenne camerunense. Il giovane non risponde al telefono e non è rientrato dopo essere rimasto in spiaggia, dove gli amici hanno poi trovato i suoi effetti personali. Le ricerche continuano con il coinvolgimento di Carabinieri, Vigili del fuoco, Guardia costiera, Guardia di finanza e personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Maratea. L’obiettivo è ricostruire quanto accaduto e ritrovare il ragazzo, di cui non si hanno più notizie dalle 12 di oggi.