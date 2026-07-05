Tindari Festival, la 70ª edizione parte con Biagio Antonacci: emozioni per il live del noto artista | FOTO

Si è aperta con Biagio Antonacci la 70ª edizione del Tindari Festival, organizzata dal Comune di Patti con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo, attraverso il FUS, in collaborazione con il Parco Archeologico di Tindari e con il patrocinio della Regione Siciliana. Il concerto Unplugged ha visto l’artista esibirsi in una versione live inedita, accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi, in un progetto pensato per quattro straordinarie arene e quaranta concerti. I concerti che si terranno al Teatro Antico di Tindari con Antonacci sono stati il 3-4-5 e poi il 7-8-10-11-13-17-18 luglio

Il Tindari Festival apre la 70ª edizione con Biagio Antonacci

Si è aperta con Biagio Antonacci la 70ª edizione del Tindari Festival, organizzata dal Comune di Patti con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo, attraverso il FUS, in collaborazione con il Parco Archeologico di Tindari e con il patrocinio della Regione Siciliana. L’avvio della nuova edizione rappresenta un momento significativo per una manifestazione che raggiunge il traguardo delle settanta edizioni e conferma il proprio ruolo nel panorama degli eventi culturali e musicali della Sicilia. La scelta di inaugurare il festival con Biagio Antonacci dà subito un’impronta di grande richiamo al cartellone.

Una partenza nel segno della musica live

Il debutto del Tindari Festival 2026 è stato affidato a Unplugged, il progetto con cui Biagio Antonacci si presenta al pubblico in una versione live diversa e più essenziale. L’artista si è esibito accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi, dando vita a una proposta musicale costruita su arrangiamenti più intimi e su una dimensione scenica particolare. La formula Unplugged punta a valorizzare il rapporto diretto tra artista, musicisti e pubblico. In questo contesto, la musica di Antonacci assume una veste nuova, sostenuta dal suono degli archi e da una costruzione live pensata per spazi di grande suggestione.

Il progetto Unplugged tra quattro arene e quaranta concerti

Unplugged ha visto Biagio Antonacci esibirsi in una inedita versione live accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi in 4 straordinarie arene per 40 concerti. Il concerto al Tindari Festival si inserisce quindi in un percorso artistico ampio, che porta l’artista in contesti scenici selezionati e particolarmente evocativi. La presenza del quartetto d’archi contribuisce a dare al live una dimensione raffinata, pensata per esaltare la forza delle canzoni e il carattere emozionale dell’esibizione.

Il ruolo del Comune di Patti nell’organizzazione

La 70ª edizione del Tindari Festival è organizzata dal Comune di Patti, che conferma così il proprio impegno nella promozione dello spettacolo dal vivo e nella valorizzazione del territorio. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili dell’area e continua a essere un punto di riferimento per la stagione estiva. Il festival non è soltanto una rassegna di eventi, ma anche uno strumento di promozione culturale e turistica. Attraverso il Tindari Festival, Patti rafforza il legame tra spettacolo, identità territoriale e patrimonio storico.

Il sostegno del Ministero della Cultura e del FUS

La manifestazione si svolge con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo, attraverso il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo. Si tratta di un riconoscimento importante per una rassegna che arriva alla sua settantesima edizione e che continua a collocarsi nel sistema nazionale dello spettacolo dal vivo. Il sostegno ministeriale contribuisce a rafforzare il valore istituzionale del Tindari Festival, confermandone la continuità e la rilevanza nella programmazione culturale.

La collaborazione con il Parco Archeologico di Tindari

La 70ª edizione del Tindari Festival si svolge in collaborazione con il Parco Archeologico di Tindari, uno dei luoghi più suggestivi e rappresentativi del patrimonio culturale siciliano. La collaborazione valorizza il rapporto tra spettacolo e luoghi della storia, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza che unisce arte, paesaggio e memoria. Il contesto di Tindari contribuisce a rendere il festival un evento dal forte impatto simbolico. La musica e gli spettacoli dialogano con un patrimonio archeologico e paesaggistico che rappresenta una risorsa centrale per il territorio.

Il patrocinio della Regione Siciliana

Il Tindari Festival si svolge anche con il patrocinio della Regione Siciliana, ulteriore segnale dell’attenzione istituzionale verso una manifestazione che ha raggiunto un traguardo storico. La settantesima edizione conferma infatti la capacità del festival di mantenere nel tempo una forte identità culturale. Il patrocinio regionale si affianca al sostegno del Ministero e alla collaborazione con il Parco Archeologico, delineando una rete istituzionale attorno all’evento e alla sua funzione di valorizzazione del territorio.

Un festival tra musica, cultura e territorio

L’apertura con Biagio Antonacci sottolinea la vocazione del Tindari Festival a unire musica, cultura e promozione del territorio. La presenza di un artista di grande popolarità nazionale permette alla rassegna di inaugurare la sua 70ª edizione con un appuntamento di forte richiamo. La manifestazione diventa così un’occasione per valorizzare Patti e Tindari, consolidando il legame tra eventi dal vivo e attrattività culturale. Il festival si conferma uno spazio in cui la programmazione artistica incontra la storia e la bellezza dei luoghi.

Una 70ª edizione dal forte valore simbolico

Il traguardo della 70ª edizione conferisce al Tindari Festival un valore particolare. La lunga storia della manifestazione rappresenta un patrimonio per il territorio e un segnale di continuità nella promozione dello spettacolo. L’avvio con Biagio Antonacci e il progetto Unplugged segna una partenza di rilievo, capace di richiamare l’attenzione del pubblico e di confermare il peso del festival nel calendario degli eventi estivi. Una partenza che unisce il richiamo della grande musica italiana alla cornice culturale di Tindari.

Biagio Antonacci inaugura una nuova stagione del Tindari Festival

Con il concerto di Biagio Antonacci, il Tindari Festival apre ufficialmente una nuova stagione nel segno della musica live. L’artista, accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi, ha portato sul palco la formula Unplugged, inserita in un percorso di 40 concerti in 4 straordinarie arene. La 70ª edizione parte dunque con un evento di forte impatto, sostenuto da una rete istituzionale che comprende Comune di Patti, Ministero della Cultura, Parco Archeologico di Tindari e Regione Siciliana. Un debutto che conferma il ruolo del festival come appuntamento centrale per la cultura e lo spettacolo dal vivo in Sicilia.