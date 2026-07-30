Terrore a Messina, esplosione in una palazzina a Pistunina, 5 feriti in ospedale

Sono cinque i feriti in codice rosso trasportati al Policlinico di Messina dopo la forte esplosione avvenuta poco fa a Pistunina, nella periferia sud della città. La deflagrazione ha interessato una palazzina di tre piani. Le conseguenze dell’esplosione hanno richiesto un immediato intervento dei soccorsi, con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco delle ambulanze del 118 e delle forze dell’ordine. Il dato più grave emerso nelle prime fasi dell’emergenza riguarda il numero delle persone ferite. Cinque persone sono state infatti trasferite in codice rosso al Policlinico di Messina, segnale della particolare gravità delle condizioni riscontrate al momento dei soccorsi.

Restano da chiarire le cause dell’esplosione

Al momento non sono state rese note le cause che hanno determinato la forte esplosione. Non sono disponibili neppure ulteriori informazioni sull’origine della deflagrazione o sulle condizioni strutturali della palazzina dopo l’accaduto. Gli elementi certi riguardano il coinvolgimento dell’edificio di tre piani, la presenza di famiglie e attività commerciali al suo interno e il trasferimento di cinque feriti in codice rosso al Policlinico.

Pistunina, il sindaco Basile attiva il COC dopo il crollo della palazzina

A seguito del crollo parziale della palazzina avvenuto da poco a Pistunina, presumibilmente in seguito a un’esplosione, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per assicurare il coordinamento delle attività di assistenza e il necessario supporto alle persone coinvolte. Contestualmente sono stati attivati anche i Servizi sociali del Comune di Messina, che sono a disposizione per fornire assistenza e supporto a eventuali persone coinvolte e alle famiglie interessate dall’emergenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, la Polizia Municipale e i servizi di emergenza, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

“Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità impegnate nell’emergenza – dichiara il sindaco Basile –. L’attivazione del COC e dei Servizi sociali consentirà di garantire ogni forma di supporto e vicinanza alle persone coinvolte, mettendo a disposizione tutte le risorse comunali necessarie. L’assessorato alle Politiche sociali ha inoltre attivato i servizi comunali dedicati al supporto delle famiglie interessate, mettendo a disposizione ogni strumento utile per affrontare questa fase di emergenza e garantire loro la necessaria assistenza”. L’Amministrazione comunale continuerà “a seguire l’evolversi della situazione, fornendo tempestivamente aggiornamenti e assicurando la piena collaborazione con gli organi preposti alla gestione dell’emergenza”.