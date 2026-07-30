Messina: situazione drammatica a Pistunina: si temono morti. Il sindaco Basile sul luogo del disastro | FOTO e VIDEO

Una palazzina di Pistunina, nella zona sud di Messina, è crollata mentre al piano terra erano in corso alcuni lavori di manutenzione. Il bilancio resta ancora incerto e drammatico: si temono morti tra le persone che si trovavano nell’appartamento al terzo piano e all’interno di un negozio. I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e il personale medico del 118, impegnati nelle operazioni di ricerca, assistenza ai feriti e messa in sicurezza dell’area. Le persone rimaste ferite sono state soccorse e trasportate al Policlinico di Messina in codice rosso. Sul luogo del disastro i vigili del fuoco con USAR, cinofili, droni e unità speleo alpino fluviali, per operazioni ricerca dispersi coinvolti nel cedimento.

Si temono vittime nell’appartamento e nel negozio

Il dato più grave riguarda il timore che vi siano vittime all’interno dell’edificio. Le ricerche si concentrano in particolare sull’appartamento situato al terzo piano e sul negozio di cinesi presente nella palazzina. Al momento, tuttavia, non sono disponibili conferme ufficiali sul numero delle persone eventualmente coinvolte o disperse. Le operazioni dei vigili del fuoco sono finalizzate a individuare eventuali persone intrappolate sotto le macerie e a verificare la stabilità delle parti dell’edificio ancora in piedi.

Il Comune di Messina attiva il Centro operativo comunale

Il Comune di Messina ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale, il Coc, per coordinare gli interventi e fornire assistenza alla popolazione coinvolta. L’attivazione della struttura emergenziale consente di mettere in collegamento i diversi soggetti impegnati nella gestione del crollo e di organizzare le misure di supporto alle famiglie interessate. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Messina, Federico Basile.

Basile: “il mio primo pensiero va alle persone coinvolte”

Il sindaco Federico Basile ha espresso vicinanza alle persone coinvolte e alle loro famiglie, annunciando di volersi recare personalmente sul luogo del crollo: “il mio primo pensiero va alle persone coinvolte e alle loro famiglie, che in queste ore stanno vivendo momenti di grande paura e apprensione. Mi sto recando sul posto per seguire personalmente l’evolversi della situazione. Sono già intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale e i servizi di emergenza, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area. Ho disposto l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per garantire il necessario supporto alla popolazione e coordinare tutte le attività di assistenza. Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza. L’assessorato alle Politiche sociali ha inoltre attivato i servizi comunali dedicati al supporto delle famiglie interessate, mettendo a disposizione ogni strumento utile per affrontare questa fase di emergenza e garantire loro la necessaria assistenza”.

Accertamenti sulle cause del cedimento

Resta ancora da chiarire la dinamica esatta del crollo. La prima ricostruzione collega il cedimento ai lavori di manutenzione svolti al piano terra, ma non sono stati ancora definiti gli elementi tecnici che hanno provocato il collasso del tetto e di parte della struttura. Gli accertamenti dovranno stabilire se vi siano responsabilità e se l’edificio presentasse criticità strutturali precedenti.

Crollo a Messina, situazione drammatica a Pistunina

Messina: crolla edificio a Pistunina, situazione drammatica