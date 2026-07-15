Taormina, Cateno De Luca incontra Erling Haaland: “In Italia il vero bomber sono io”

Un incontro tra politica, sport e grande spettacolo internazionale ha acceso i riflettori su Taormina, dove il sindaco Cateno De Luca ha incontrato l’attaccante norvegese Erling Haaland in occasione dell’evento organizzato da Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Un momento diventato anche occasione di ironia per il primo cittadino, che ha raccontato con una battuta il confronto con uno dei bomber più conosciuti del calcio mondiale. Nel commentare l’appuntamento, Cateno De Luca ha infatti sottolineato il valore dell’evento e il ruolo avuto dagli stilisti nel portare ancora una volta la Sicilia sotto i riflettori internazionali, fino ad arrivare al simpatico scambio legato al mondo del calcio con la stella norvegese.

L’incontro tra Cateno De Luca ed Erling Haaland a Taormina

La presenza di Erling Haaland a Taormina ha rappresentato uno dei momenti più curiosi e significativi dell’evento. L’attaccante norvegese, protagonista ai massimi livelli del calcio internazionale, ha incontrato il sindaco della città siciliana, dando vita a un episodio raccontato dallo stesso De Luca con tono scherzoso. Il primo cittadino ha riferito: “Ieri sera a Taormina spiegavano all’attaccante norvegese Erling Haaland che in Italia il vero bomber sono io”. Una frase che richiama, con ironia, il soprannome di bomber associato ai grandi protagonisti del calcio, trasformando l’incontro in un momento di leggerezza all’interno di una serata caratterizzata dalla presenza di personalità di rilievo internazionale.