Haaland a Taormina, il bomber del Manchester City tra eventi esclusivi e vacanze nel mare della Sicilia

Il centravanti norvegese è arrivato all’aeroporto di Catania prima di raggiungere Taormina. Dopo gli appuntamenti mondani, per il calciatore sarebbero previsti alcuni giorni di relax lungo le coste siciliane

Haaland
Foto Ansa

La Sicilia continua a richiamare personalità di primo piano dello sport e dello spettacolo internazionale. Questa volta i riflettori sono puntati su Erling Haaland, attaccante del Manchester City e della Nazionale norvegese, arrivato a Catania prima di raggiungere Taormina. Il fuoriclasse norvegese, reduce dall’eliminazione al mondiale di calcio con la sua Norvegia, figura tra gli ospiti internazionali degli eventi organizzati da Dolce&Gabbana a Taormina, appuntamenti che tradizionalmente richiamano celebrità, imprenditori, artisti e varie personalità.

Per Haaland, tuttavia, il soggiorno in Sicilia non sarebbe limitato agli impegni mondani. Dopo la partecipazione agli eventi, il programma prevederebbe infatti alcuni giorni di vacanza e di riposo lungo le coste siciliane.

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