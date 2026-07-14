Haaland a Taormina, il bomber del Manchester City tra eventi esclusivi e vacanze nel mare della Sicilia

La Sicilia continua a richiamare personalità di primo piano dello sport e dello spettacolo internazionale. Questa volta i riflettori sono puntati su Erling Haaland, attaccante del Manchester City e della Nazionale norvegese, arrivato a Catania prima di raggiungere Taormina. Il fuoriclasse norvegese, reduce dall’eliminazione al mondiale di calcio con la sua Norvegia, figura tra gli ospiti internazionali degli eventi organizzati da Dolce&Gabbana a Taormina, appuntamenti che tradizionalmente richiamano celebrità, imprenditori, artisti e varie personalità.

Per Haaland, tuttavia, il soggiorno in Sicilia non sarebbe limitato agli impegni mondani. Dopo la partecipazione agli eventi, il programma prevederebbe infatti alcuni giorni di vacanza e di riposo lungo le coste siciliane.