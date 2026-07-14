Storico blitz contro la ‘Ndrangheta a Reggio Calabria, il premier Meloni: “colpo durissimo, lotta alle mafie priorità assoluta del Governo”

“Un colpo durissimo quello inferto alla ‘ndrangheta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, con l’impiego di oltre 500 agenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri nella grande operazione che ha portato all’arresto di 79 persone, colpendo gli interessi delle cosche”. Lo dichiara il presidente del consiglio Giorgia Meloni in una nota ufficiale pubblicata sui profili social. “Grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalità. Lo Stato non si piega. La lotta alle mafie è e continuerà a essere una priorità assoluta del Governo”, conclude il premier.