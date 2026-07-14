Reggio Calabria, storico blitz contro la ‘Ndrangheta: 79 arresti, colpite le cosche De Stefano, Tegano e Condello

Maxi blitz antimafia a Reggio Calabria: 79 misure cautelari contro le cosche storiche della ‘ndrangheta. L’inchiesta della DDA svela il controllo delle organizzazioni criminali su traffico di droga, estorsioni e altri affari illeciti

Arresti polizia
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

È scattata all’alba di oggi una imponente operazione antimafia della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino. 79 i soggetti raggiunti da provvedimento cautelare, 73 in carcere e 6 ai domiciliari, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell’aver agevolato la ‘ndrangheta, e rapina.

Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti ed imprenditori.

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