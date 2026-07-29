Scilla, avvicendamento in Consiglio Comunale: un nuovo Consigliere subentra a un dimissionario

Avvicendamento tra i banchi del Consiglio comunale di Scilla, dove Giovanni Santafemia subentra a Carmine Sgarlata. Quest’ultimo ha rassegnato le proprie dimissioni dopo l’elezione a consigliere di circoscrizione nella città di Reggio Calabria. In occasione dell’ultima seduta dell’Assemblea, il presidente del Consiglio comunale Francesco Catalano ha rivolto un saluto al consigliere uscente, ricordandone il lavoro svolto al servizio del territorio, e ha accolto il nuovo esponente dell’assise cittadina. “In occasione dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, desidero rivolgere, a nome mio e dell’intera Assemblea, un profondo e sentito ringraziamento all’amico e consigliere uscente Carmine Sgarlata, che ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito dell’elezione a consigliere di circoscrizione nella città di Reggio Calabria”, ha dichiarato Catalano.

Il presidente ha sottolineato il rapporto di collaborazione costruito con Sgarlata e il contributo offerto in alcuni dei principali passaggi dell’attività amministrativa, dalla gestione dei fondi del PNRR agli interventi sul territorio. “A Carmine mi lega un rapporto di stima sincera, alimentato da mesi di condivisione e lavoro incessante al servizio della nostra Scilla. Il suo contributo è stato determinante in passaggi cruciali per la vita dell’Ente: dalla gestione dei fondi PNRR al costante presidio del territorio, con interventi puntuali su criticità storiche quali le perdite idriche e la mitigazione del rischio idrogeologico. Non da ultimo, il suo impegno ha lasciato il segno nella riqualificazione e nella promozione turistica e culturale del nostro borgo”.

Un’attenzione particolare è stata riservata al lavoro svolto da Sgarlata nella frazione di Melia, dove il consigliere uscente è stato indicato come un punto di riferimento per la comunità. “Un ringraziamento particolare va alla sua dedizione verso la frazione di Melia, dove Carmine è stato, in questi anni, un punto di riferimento essenziale e infaticabile per ogni cittadino. Nonostante il suo nuovo e prestigioso impegno istituzionale a Reggio Calabria, siamo certi che Carmine continuerà a essere parte attiva e risorsa preziosa della nostra squadra di governo, non facendo mai mancare il suo supporto e la sua visione”, ha aggiunto il presidente.

Contestualmente, Catalano ha dato il benvenuto a Giovanni Santafemia, che ha fatto il proprio ingresso in Consiglio comunale con un intervento dedicato alla sua esperienza politica e alla figura del compianto sindaco G. Vita. “Contestualmente, è con grande piacere che diamo il benvenuto tra i banchi del Consiglio a Giovanni Santafemia”, ha affermato Catalano. “Giovanni ha esordito con un intervento politico di spessore, ripercorrendo con orgoglio la sua storia militante nel Partito Socialista Italiano e rendendo un commosso omaggio al compianto Sindaco G. Vita, indicato come suo esempio di vita e di rettitudine amministrativa. Conosciamo tutti Giovanni come persona perbene, seria, dedita al lavoro e alla famiglia; qualità che, unite alla sua esperienza, saranno di fondamentale supporto all’azione amministrativa. Siamo certi che saprà dare un contributo decisivo in un’ottica di sviluppo sostenibile e di profonda solidarietà verso tutte le fasce sociali della nostra comunità”.

Il messaggio si conclude con gli auguri rivolti a entrambi i protagonisti dell’avvicendamento. “A Carmine Sgarlata va il nostro augurio per la nuova sfida che lo attende; a Giovanni Santafemia il più caloroso benvenuto e l’augurio di un proficuo lavoro per il bene di Scilla”.