Eletto Consigliere di Circoscrizione a Reggio Calabria, costretto a dimettersi dal Comune di Scilla: l’annuncio

Carmine Sgarlata, eletto Consigliere di Maggioranza della II Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria (quella di Reggio Est, guidata dal Presidente Giovanni Muraca, l’unica di CentroSinistra) a causa della nuova carica è stato costretto a dimettersi dal ruolo di Consigliere Comunale di Scilla. Lo comunica lui stesso sui social. “Dopo essere stato eletto Consigliere della II Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria nelle elezioni del 24 e 25 maggio 2026, mi trovo purtroppo costretto, a causa della normativa sulle incompatibilità, a lasciare il ruolo di Consigliere del Comune di Scilla. Si tratta di una scelta obbligata, poiché la legge non consente di ricoprire contemporaneamente entrambi gli incarichi. Come dissi già durante la mia candidatura a Reggio Calabria, questa scelta non è mai stata fatta per abbandonare il mio Paese, ma con l’obiettivo di portare anche nella Città Metropolitana la voce, le esigenze e i bisogni del nostro splendido territorio” si legge.

“In questi 14 mesi abbiamo raggiunto insieme risultati importanti. Abbiamo installato un defibrillatore in piazza, risolto perdite idriche presenti da anni, lottato con determinazione per la riapertura, seppur a senso unico alternato, della strada tra Campo Calabro e Melia. Nel giorno di Pasqua, dopo un’altra frana che aveva interrotto il collegamento tra Melia e Scilla, abbiamo lavorato fino alle 13 per riaprire la strada e restituirla ai cittadini. Abbiamo avviato la raccolta differenziata anche a Melia, rimosso gli ingombranti abbandonati da anni, inaugurato il Sentiero del Mito, che dalle Grotte di Tremusa conduce fino a Scilla, e portato avanti tanti altri interventi grazie ai fondi del PNRR”.

“Desidero ringraziare il Sindaco e tutti i colleghi della maggioranza per la fiducia dimostrata. Continuerò a prendermi cura del nostro territorio attraverso una delega esterna, con lo stesso entusiasmo, la stessa passione e lo stesso impegno di sempre. Infine, il mio grazie più grande va a tutti voi. Se oggi ho raggiunto questo importante risultato a Reggio Calabria è anche grazie alla fiducia che mi avete accordato nelle elezioni comunali di Scilla. È stato lì che ho avuto l’opportunità di farmi conoscere, dimostrare il mio modo di fare politica e far conoscere il lavoro svolto anche oltre i confini del nostro Comune. Questo non è un addio, ma l’inizio di un nuovo percorso. Continuerò a essere presente, ad ascoltare e a lavorare per il bene della nostra comunità. Grazie di cuore a tutti”.