San Ferdinando, sgomberata la tendopoli. Il sindaco Gaetano: “giornata storica per tutta la Calabria”

“Oggi è una giornata storica per San Ferdinando e per tutta la Calabria perché finalmente mettiamo la parola ‘fine’ a una pagina molto negativa che ha caratterizzato la nostra storia per molti anni: si chiude la tendopoli di San Ferdinando”. Così, in un videomessaggio, il sindaco del borgo calabrese, Luca Gaetano, in merito allo sgombero della tendopoli. “Probabilmente, per la prima volta – prosegue Gaetano – grazie a una sinergia istituzionale senza precedenti, a una cooperazione che ha visto tutti coinvolti, dal governo fino all’ultimo piccolo Comune, passando per il terzo settore, la Asp e molti altri soggetti che hanno dato una mano, arriveremo a una soluzione che prevede anche un futuro sostenibile”.

Il primo cittadino di San Ferdinando ribadisce che “molte volte abbiamo assistito a progetti, a intenzioni, a buoni propositi, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti: oggi posso dire con certezza che sono molto, molto, soddisfatto per il risultato raggiunto e per il fatto che l’abbiamo raggiunto tutti insieme“.

“Ciò, però – avverte – non è la parola fine per quanto riguarda il decreto ‘Caivano-bis’. Adesso proseguiamo con tutti gli interventi su San Ferdinando: edilizia scolastica, riqualificazione di Villaggio Praia, verde pubblico, Teatro Auditorium e molto altro, dieci milioni di euro da spendere in città entro un anno. Torneremo a occuparci dei problemi piccoli e grandi dei cittadini con maggior impegno e maggiore attenzione, dopo aver chiuso due dossier molto importanti che ci hanno assorbito quasi completamente: la protezione del mare e la chiusura della tendopoli”.