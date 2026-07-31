San Ferdinando, giornata storica: iniziato lo sgombero definitivo della tendopoli | VIDEO

È una giornata storica per San Ferdinando e per l’intera Piana di Gioia Tauro. Questa mattina sono iniziate le operazioni per lo sgombero definitivo della tendopoli, l’insediamento che per anni ha rappresentato uno dei simboli più drammatici dell’emergenza abitativa e sociale vissuta dai lavoratori migranti impiegati prevalentemente nel comparto agricolo calabrese. Mezzi e operatori sono entrati nell’area per procedere alla rimozione delle ultime tende e baracche, mettendo concretamente fine a una lunga stagione segnata da precarietà, degrado e condizioni abitative estremamente difficili. L’intervento di oggi, venerdì 31 luglio, costituisce il passaggio conclusivo di un percorso che nelle giornate precedenti aveva già portato al trasferimento degli ultimi occupanti.

La fine della tendopoli di San Ferdinando

Lo smantellamento dell’insediamento assume un significato che va ben oltre la semplice demolizione delle strutture ancora presenti. La tendopoli di San Ferdinando è stata per molto tempo il punto di approdo di centinaia di migranti arrivati nella Piana per lavorare nei campi, in particolare durante i periodi di raccolta. Nel corso degli anni, il campo è diventato l’immagine di un sistema incapace di garantire una sistemazione dignitosa a persone impiegate in uno dei settori fondamentali dell’economia locale. Tende, container e ripari di fortuna hanno composto un agglomerato segnato da gravi criticità igienico-sanitarie, vulnerabilità sociale e frequenti situazioni di pericolo. Con l’avvio delle operazioni di oggi, quella realtà viene definitivamente superata. Non si tratta soltanto di cancellare fisicamente un accampamento, ma di chiudere una pagina dolorosa della storia recente della Piana e di provare a costruire un modello differente di accoglienza e integrazione.

Mantovano, Occhiuto, Ciciliano e Cannizzaro seguono le operazioni

Per sottolineare la rilevanza istituzionale dell’intervento, a San Ferdinando sono arrivati il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il commissario straordinario di Governo, prefetto Fabio Ciciliano, e il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. La presenza delle massime autorità nazionali, regionali e metropolitane conferma la portata di un’operazione attesa da molti anni e più volte annunciata senza che si riuscisse ad arrivare a una soluzione definitiva. La delegazione sta seguendo da vicino le attività di smantellamento e sta facendo il punto sugli interventi programmati per il definitivo superamento dell’insediamento. La chiusura della tendopoli rientra in un più ampio progetto di riqualificazione infrastrutturale, sociale e ambientale, che punta a cancellare una situazione di grave marginalità e a garantire soluzioni abitative più dignitose ai lavoratori migranti presenti nella Piana.

Completato il trasferimento degli occupanti

Le operazioni di rimozione sono state precedute dal trasferimento delle persone che vivevano ancora nella tendopoli. Il sindaco di San Ferdinando, Gianluca Gaetano, aveva annunciato il sostanziale completamento di questa fase, spiegando che gli ultimi ospiti erano stati indirizzati verso differenti soluzioni abitative. Una parte dei migranti è stata inserita nei Centri di accoglienza straordinaria della provincia di Reggio Calabria o nei progetti del Sistema di accoglienza e integrazione. Altri lavoratori sono stati trasferiti negli appartamenti realizzati nella zona di contrada Serricella, a Rosarno, destinati a rappresentare una soluzione più stabile e dignitosa rispetto alle tende e alle baracche. Il trasferimento consente di procedere allo smantellamento dell’area senza lasciare gli occupanti privi di una sistemazione, anche se resta fondamentale garantire risposte strutturali capaci di soddisfare le esigenze dei braccianti durante tutto l’anno.

I nuovi alloggi di contrada Serricella a Rosarno

Dopo il sopralluogo nella tendopoli, le autorità hanno programmato una visita agli immobili di contrada Serricella, dove sono stati predisposti gli alloggi per una parte delle persone trasferite. Il complesso abitativo comprende diversi edifici realizzati dalla Regione Calabria con fondi vincolati. Quattro palazzine saranno utilizzate come abitazioni, mentre un’altra struttura dovrebbe accogliere servizi sanitari e socio-assistenziali nell’ambito del Polo sociale integrato dei Comuni di San Ferdinando, Rosarno e Gioia Tauro. L’obiettivo è offrire non soltanto un tetto, ma anche una rete di servizi che possa accompagnare i migranti in un percorso di inclusione, tutela sanitaria e regolarità lavorativa. Il passaggio dalle baracche a vere abitazioni rappresenta il primo elemento necessario per restituire dignità alle persone, ma dovrà essere accompagnato da un’attenta gestione e da un controllo costante delle condizioni di vita.

Una svolta storica per la Piana di Gioia Tauro

L’avvio dello sgombero della tendopoli di San Ferdinando segna una svolta storica per un territorio che per troppo tempo ha dovuto convivere con un insediamento divenuto sinonimo di marginalità e abbandono. La giornata di oggi rappresenta il punto di arrivo di un percorso complesso, costruito attraverso il coordinamento tra Governo, Regione Calabria, Prefettura, Città metropolitana e amministrazioni comunali. Allo stesso tempo, costituisce l’inizio di una fase nuova, nella quale sarà necessario evitare che il problema venga semplicemente trasferito altrove o che possano nascere altri accampamenti informali. La demolizione delle baracche, da sola, non può infatti risolvere le criticità legate al lavoro stagionale, allo sfruttamento, ai trasporti e alla mancanza di abitazioni accessibili. La portata storica della giornata dovrà essere misurata soprattutto sulla capacità delle istituzioni di garantire continuità agli interventi avviati.

Dallo sgombero alla riqualificazione dell’intera area

Una volta completata la rimozione delle strutture, l’attenzione si sposterà sulla bonifica e riqualificazione dell’area. Il terreno occupato dalla tendopoli dovrà essere liberato dai materiali accumulati e restituito al territorio in condizioni di sicurezza. La chiusura definitiva dell’accampamento offre alla Piana di Gioia Tauro l’opportunità di lasciarsi alle spalle una delle sue ferite sociali più profonde. Il valore dell’operazione, tuttavia, dipenderà dalla capacità di trasformare lo sgombero in un progetto duraturo, basato su accoglienza dignitosa, legalità, integrazione e tutela dei lavoratori.

Oggi, intanto, le immagini dei mezzi impegnati nella rimozione delle ultime baracche certificano un cambiamento concreto: la tendopoli di San Ferdinando viene cancellata dopo anni di emergenza. Una pagina si chiude e per la Calabria inizia una nuova sfida, quella di non permettere mai più che condizioni simili possano ripetersi.