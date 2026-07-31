San Ferdinando, ruspe in azione per smantellare la tendopoli. Cannizzaro: “pagina storica per la Calabria” | VIDEO

“Oggi è una delle pagine più belle della storia della Calabria e dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Dopo lo sgombero, via alle ruspe e quindi allo SMANTELLAMENTO della tendopoli di San Ferdinando, inizialmente realizzata come soluzione emergenziale, ma poi finita per diventare baraccopoli, ghetto, favela. Ma è inutile aggiungere altro, le immagini parlano da sé…. Vedere queste ruspe che smantellano, dopo tantissimi anni, la tendopoli di San Ferdinando, è l’immagine più emblematica della rinascita della Calabria. Avanti tutti, non si arretra di un millimetro”. Sono queste le parole del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, in occasione dello sgombero della tendopoli di San Ferdinando.

San Ferdinando, il sindaco Cannizzaro presente allo sgombero della tendopoli