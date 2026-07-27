Rifiuti a Reggio Calabria, Cannizzaro incontra Ecologia Oggi: l’esito del confronto. E mostra una FOTO che può rappresentare una svolta

“Ho appena concluso un incontro-confronto con gli operatori di Ecologia Oggi, che sono andati a salutare e ringraziare per il lavoro che stanno facendo, ma soprattutto spiegare loro qual è il programma che da qui ai prossimi mesi intendiamo mettere a terra con la loro azienda per ripulire completamente la città“. Lo spiega sui social il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che ha incontrato gli operatori dell’azienda che si occupa dei rifiuti. “Ho acquisito disponibilità, voglia di fare, voglia di dare un contributo, ho acquisito anche delle lamentele che ho sottoposto direttamente all’azienda, ma ho colto l’occasione per stimolarli ancora di più e spiegare loro, e questo è un messaggio che credo sia stato abbondantemente recepito e li ringrazio, che solo assieme possono avvenire grandi cambiamenti”.

“A proposito di cambiamenti”, Cannizzaro svela un fatto importante: “proprio mentre ero lì mi è arrivata una foto che immortala una lunga coda di auto all’ingresso dell’unica isola ecologica che abbiamo in città, una lunga coda di auto di cittadini che vanno a conferire. Credo che questo sia un segnale positivo, bisogna alimentarlo, bisogna crederci, una sola isola a mio avviso non basta e poco per tutta l’utenza cittadina, lavoreremo affinché se ne possano creare altre, ma i grandi cambiamenti avvengono se prima ci sono i piccoli cambiamenti. Credo che siamo nella direzione giusta. C’è ancora molto, ma molto, ma molto da fare. Non si molla nemmeno di un millimetro, avanti tutta” ha aggiunto Cannizzaro.

Le lunghe code all’isola ecologica potrebbero rappresentare una potenziale svolta per questo settore: i maggiori controlli imposti dal neo Sindaco, con relative e più pesanti e stringenti sanzioni, potrebbero aver spinto tanti cittadini a conferire gli ingombranti nell’isola ecologica anziché – come accaduto in questi anni – nelle discariche abusive della città.