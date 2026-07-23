Reggio Calabria, Verduci: “la Città Metropolitana ha trascurato i territori in questi anni, ora rivestirà un altro ruolo”

“La Città Metropolitana rivestirà quello che in questi anni è stato un po’ latente. Deve essere presente in tutti i Comuni. I nostri territori, il mio fra questi (Motta San Giovanni, ndr), è stato un po’ trascurato. Mi auguro che tutto ciò che ha scritto il Sindaco possa venire fuori con l’impegno di tutto il Consiglio Metropolitano”. Così il Sindaco di Motta San Giovanni, e ora eletto Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giovanni Verduci, parla alla stampa a margine della proclamazione dei Consiglieri eletti.

Questa l’intervista completa.