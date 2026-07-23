Reggio Calabria, proclamati ufficialmente i neo Consiglieri Metropolitani: cerimonia a Palazzo Alvaro

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Palazzo Alvaro, sono stati ufficialmente proclamati i Consiglieri Metropolitani di Reggio Calabria eletti dopo il voto sul rinnovo del Consiglio, tenutosi domenica scorsa. Poche conferme, qualche sorpresa, qualche esclusa eccellente e – soprattutto – un Consiglio non più Reggio-centrico, così come era stato nella consiliatura Falcomatà. Per precisa volontà del neo Sindaco Cannizzaro, ampia la rappresentanza della provincia. A parte il riconfermato Carmelo Versace, vice metropolitano uscente e di Reggio città, si tratta di rappresentanti del territorio metropolitano.

Dieci i seggi andati al CentroDestra con tre liste, quattro andati all’Opposizione di CentroSinistra. Spicca ancora Forza Italia, partito di Cannizzaro, con sette seggi su dieci, mentre gli altri tre sono di Fratelli d’Italia.

Questo l’elenco degli eletti e dei proclamati nella giornata odierna, con rispettiva carica nei propri Comuni di appartenenza e rispettiva lista.

Consiglieri di Maggioranza:

Brizzi Pasquale – Sindaco di Sant’Ilario dello Ionio – Forza Italia

Caruso Marco Giuseppe – Sindaco di Molochio – Metropolitani Moderati

Luccisano Chiara – Consigliere Comunale di Rizziconi – Patto dei Territori

Maio Domenico – Presidente del Consiglio Comunale di Locri – Patto dei Territori

Malara Francesco – Sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte – Forza Italia

Riganò Fiorentino – Vice Sindaco e Assessore di Oppido Mamertina – Patto dei Territori

Scarfò Gianpietro – Consigliere Comunale di Laureana di Borrello – Patto dei Territori

Verduci Giovanni – Sindaco di Motta San Giovanni – Forza Italia

Vizzari Roberto – Sindaco di San Roberto – Forza Italia

Zavettieri Pierpaolo – Sindaco di Roghudi – Patto dei Territori

Consiglieri di Opposizione:

Luciano Vittoria – Consigliere Comunale di Siderno – Progressisti per la Città Metropolitana

Mantegna Domenico – Sindaco di Benestare – Progressisti per la Città Metropolitana

Repaci Alessandro Rocco – Sindaco di Campo Calabro – Progressisti per la Città Metropolitana

Versace Carmelo – ex Vice Sindaco metropolitano – Progressisti per la Città Metropolitana.

“Devo dare atto e devo dire che vi ho messo alla prova e che la prova è stata ampiamente superata. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato affinché questa elezione si potesse svolgere nel modo migliore e più veloce possibile” ha affermato il Sindaco metropolitano Cannizzaro a margine della cerimonia. “Per me è motivo di orgoglio e soddisfazione potervi e poterci guardare, immaginandoci assieme come una grande squadra, che avrà l’onore e onore di guidare questo ente. Finalmente vedo un Consiglio Metropolitano che rappresenta tutte le aree della provincia, nessuna esclusa“. E poi ha concluso: “nei prossimi giorni farò le mie scelte sul vice Metropolitano”.