Deleghe dalla Regione alla Città Metropolitana, Cannizzaro allo scoperto: “siamo al lavoro”. E si sbilancia sui tempi

“Voglio soffermarmi sulle deleghe. Siamo già al lavoro, lo siamo già da tempo, da quando c’erano altre funzioni. Non escludo che i tempi si accorceranno“. Lo ha affermato il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro a margine della cerimonia di proclamazione dei neo Consiglieri Metropolitani, eletti domenica scorsa. Nel suo discorso di saluto ai presenti, il primo cittadino ha volutamente fatto cenno alle deleghe dalla Regione alla Città Metropolitano, tema molto caldo e tornato tale – ovviamente – in questi giorni.