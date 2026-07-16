Reggio Calabria, sulla depurazione si accelera: Cannizzaro fissa tempi e fondi. Grandi annunci tra Comune e Provincia: “per una costa balneabile da Rosarno a Monasterace” | ELENCO

Questo pomeriggio, a Palazzo San Giorgio, si è tenuta una conferenza stampa presieduta dal Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Tema dell’incontro coi giornalisti: la depurazione. Oltre al primo cittadino, hanno partecipato il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione ed il riuso delle acque reflue, on. Fabio Fatuzzo, ed il Sub Commissario per la Depurazione, dott. Antonino Daffinà. “Innanzitutto do il benvenuto al Commissario nazionale Fatuzzo e al sub Commissario nazionale Daffinà. In campagna elettorale avevo annunciato che il Governo nazionale e quello Regionale stavano lavorando per offrire le giuste risorse e condizioni per avviare quel percorso sulla Depurazione che rendesse più bello il nostro mare e i nostri contesti sociali e turistici. Sono contento, perché quando ho parlato di 145 milioni di euro per la depurazione per l’area urbana di Reggio e per alcuni Comuni limitrofi era un fatto già consolidato. Sono rimasto stranito perché le precedenti Amministrazioni non avevano contezza di questi fondi” ha esordito Cannizzaro.

Poi il Sindaco ha elencato fondi e date per ogni lotto nell’area urbana di Reggio Calabria: “il fatto più straordinario è che tra pochi minuti, dopo la conferenza, ci recheremo con Fatuzzo e Daffinà presso il depuratore di Gallico per consegnare ufficialmente i lavori alla ditta aggiudicatrice, che già da domani potrebbero iniziare i lavori. Lavori che cubano oltre 27 milioni di euro, di cui 18 sono destinati ai lavori. Sempre per l’area urbana di Reggio abbiamo il lotto di Concessa, un progetto di 10 milioni di euro. Posso tranquillamente annunciare che grazie a un’accelerazione di questi mesi la gara sarà avviata entro e non oltre il 31 dicembre”.

“Poi c’è il lotto di Ravagnese, il caso forse più emblematico per la vicinanza all’Aeroporto e per ciò che tutti sentiamo passando. Il progetto è suddiviso in due stralci: uno per il depuratore e uno per il ripristino della rete fogniaria. I progetti saranno presentati entro e non oltre il 3 agosto prossimo, quindi entro 15 giorni. Il primo ha un costo di 34 milioni. Il lotto di Pellaro è un po’ più indietro, ma dal Commissario ho strappato un impegno: non si andrà entro il 31 dicembre. Idem per il lotto di Ortì e per quello di Oliveto. I progetti erano indietro ma c’è stata un’accelerazione e non si andrà oltre il 31 dicembre”.

La situazione nei Comuni metropolitani

Il Sindaco si è poi spostato ai Comuni della Provincia. “A Oppido Mamertina il depuratore è già funzionante da qualche tempo. Su San Roberto abbiamo appena comunicato al Sindaco che 1,2 milioni di euro per il depuratore saranno consegnati tra qualche giorno, i primi di agosto, con il collaudo effettuato. Per quanto riguarda il depuratore di Monasterace c’è uno stato avanzato del 92%, non si riusciva a sbloccare la situazione ma entro dicembre sarà consegnato. Su Scilla, la stessa cosa, c’è un investimento di 1,5 milioni. Al momento i lavori sono completati al 33%, anche qui i lavori saranno conclusi entro dicembre”.

“A Motta San Giovanni siamo un po’ più lunghi: ci sono destinati 5 milioni di euro, più uno, dunque 6 milioni totali. I lavori oggi sono arretrati, al 20%, ma pensiamo di andare entro e non oltre il 2027. Su Santo Stefano siamo un po’ lunghi: l’intervento è di 5 milioni di euro. Entro dicembre ci sarà il progetto esecutivo. A Rizziconi ci sono 1,7 milioni di euro, anche qui i tempi saranno celeri, in fase di progettazione. 1,8 milioni per Sant’Eufemia, siamo in fase di progettazione, molto lenta, ma c’è stata un’accelerazione e non escludo una fase esecutiva per il 2027″ ha aggiunto Cannizzaro.

Le parole di Fatuzzo e Daffinà: “intervento da 150 milioni, ma non è stato semplice”

Subito dopo, a prendere la parola è il Commissario Fatuzzo: “Cannizzaro ci ha stalkerizzato già da tempo, noi abbiamo fatto il possibile, sfruttando i fondi disponibili, e ora stiamo continuando a farlo, dove serve. Non è importante dare proroghe, perché servono solo a perdere tempo. Se il Sindaco ha parlato di chiusure entro il 31 dicembre è perché la chiusura sarà entro il 31 dicembre. Il mio compito è soltanto quello di trovare fondi”. Palla poi al sub Commissario Daffinà: “il nostro intervento cuba circa 150 milioni, per tutti i lotti, ma vi assicuro che non è stato affatto semplice”.