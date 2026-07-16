Dal Granillo al concerto di Ultimo, le polemiche dell’Opposizione scaldano Cannizzaro: “servi sciocchi, così fate solo cattive figure”

“Non siamo all’inizio, ma all’inizio dell’inizio dell’inizio. Il Sindaco non ha ancora una stanza, un computer e deve spostarsi per avere qualche momento con aria climatizzata, perché all’interno di questo bellissimo palazzo non ci sono alcune condizioni. Stiamo cercando di riorganizzare anche gli uffici, quindi anche la parte amministrativa”. Così, il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, ha risposto a una domanda della stampa a margine della conferenza stampa sulla depurazione, tenutasi questo pomeriggio a Palazzo San Giorgio. La domanda faceva riferimento alle condizioni che il primo cittadino ha trovato al suo ingresso nel palazzo e nel contesto cittadino, a circa 40 giorni dall’insediamento.

“Non vorrei tornare al passato, fare chiacchiere o comunicati – ha proseguito Cannizzaro – Qualche servo sciocco ha detto che io devo comunicare, ma cosa devo comunicare? Ho deciso di pitturare la cancellata del Granillo e qualcuno ha parlato di fondi e di lavori già fatti in passato (riferimento ad alcuni Consiglieri o candidati al Consiglio che hanno polemizzato sui social). Servi sciocchi di chicchessia, ma così non offendono il Sindaco, bensì la città tutta. Per fortuna che a rispondere non sono io, ma ho visto che l’ha fatto Anna, una bambina di 14 anni, che tra l’altro ho scoperto essere la figlia di un mio amico. Lei gli ha risposto: ‘ma chi sei?’. Ecco, appunto, ma chi siete? Io mi aspetto una Opposizione positiva e costruttiva”.

Un altro esempio simile il Sindaco lo ha posto rispetto alle polemiche dopo l’annuncio del cantante Ultimo in concerto la prossima estate a Reggio Calabria: “abbiamo inserito un big come Ultimo al Granillo, anche grazie a rapporti consolidati come Roma e Milano. Nemmeno il tempo di annunciarlo che uno dice: ‘ci abbiamo pensato noi a marzo’. Ma io non ho risposto, lo hanno fatto le agenzie da Milano spiegando che Ultimo sia arrivato per i rapporti consolidati in queste settimane. Così fanno solo cattive figure e offendono i cittadini. Ma io dico: prendetevela con me, non con la città”.