Reggio Calabria, Repaci: “essere Consigliere metropolitano carica di una responsabilità diversa” | INTERVISTA

“Chi ha giocato da Sindaco difficilmente prova un’emozione più grande. Mi ritengo privilegiato perché ho avuto anche la possibilità di avere riconosciuta l’opera e il lavoro che abbiamo fatto e che mi ha portato in Consiglio Metropolitano. E’ importante, ci carica di una responsabilità diversa. La diversità dei consensi che ho ricevuto danno una dimensione metropolitana, quindi non di tutela del mio territorio, ma penso ai piccoli Comuni delle aree interne. Dovremo saper coordinarci con le amministrazioni locali così”. Così il neo Consigliere metropolitano Sandro Repaci, Sindaco di Campo Calabro, commenta a caldo subito dopo la proclamazione di questo pomeriggio.

Questa l’intervista.