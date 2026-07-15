Reggio Calabria, pronta l’elezione del Consiglio Metropolitano: quando e dove si vota. Seggi, orari e guida completa

Nuova data da segnare in rosso per il neo corso politico di Reggio Calabria: dopo l’elezione del Sindaco, la proclamazione, la presentazione della Giunta e il primo Consiglio Comunale, è arrivato anche il momento di eleggere il Consiglio Metropolitano. Già lo scorso 4 giugno, quando indossò per la prima volta la fascia da neo primo cittadino, Francesco Cannizzaro lo disse chiaro e tondo: tra i primi atti ci sarà quello di indire il voto per il 19 luglio. Firmò subito, il giorno dopo, e da lì partirono tutte le procedure tecniche, tra cui la presentazione delle liste e l’ufficialità degli orari e dei seggi.
Le operazioni di voto si svolgeranno in una sola giornata, appunto domenica 19 luglio, dalle ore 8 alle ore 20, e avranno luogo presso tre seggi elettorali: quello centrale (in pieno centro a Reggio Calabria, a Palazzo Alvaro), quello dell’area jonica (Locri) e quello dell’area tirrenica (Palmi). A differenza di altri tipi di elezioni politiche in Italia, in questo caso a votare non saranno i cittadini, ma i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria. E ad essere eleggibili sono sempre loro: Sindaci e Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Non il Sindaco, ovviamente: a rappresentare la Metrocity è infatti già in automatico colui che è stato eletto per il Consiglio Comunale, quindi Francesco Cannizzaro.
Nello specifico, di seguito le liste che sono state presentate il 29 giugno scorso. Una di queste, quella dei Metropolitani Moderati, è stata ridotta da 14 a 10 candidati a causa del mancato rispetto di alcuni requisiti (qui tutte le info).
LISTA “FORZA ITALIA”
- Brizzi Pasquale
- Romeo Benito
- Morano Alberto
- Verduci Giovanni
- Barca Vincenzo
- Malara Francesco
- Vizzari Giuseppe Roberto
- Romeo Mario
- Viglianisi Raffaella
- Stillitano Francesca
- Polimeni Maria Stefania
- Franco Michela
- Panetta Jole
- Vacalebre Giuseppina Barbara
LISTA “METROPOLITANI MODERATI”
- Crea Antonino
- Coluccio Giuseppe
- Marcianò Michele
- Vadalà Antonino
- Gaudioso Roberto
- Campolo Rocco Alberto
- Curulli Francesca
- Accardo Alessia
- Romeo Teresa
- Morabito Rosa Maria
LISTA “PATTO DEI TERRITORI”
- Maio Domenico detto Miki
- Scarfò Giampietro
- Iannì Letteria
- Zavettieri Pierpaolo
- Lizzi Rudi
- Reale Mariateresa
- Surace Giuseppe
- Curatola Filomena Marialuisa
- Marrapodi Stefano Umberto
- Maesano Donatella
- Morabito Grazia
- Riganò Fiorentino detto Fiore
- Cavallaro Vincenzo
- Luccisano Chiara
LISTA UNICA CENTROSINISTRA
- Giusi Caminiti,
- Michele Conia,
- Raffaele Falcomatà,
- Pietro Fallanca,
- Vittoria Luciano,
- Domenico Mantegna,
- Caterina Neri,
- Giovanni Piccolo,
- Stefania Proietto,
- Sandro Repaci,
- Pietro Sergi,
- Rosa Varacalli,
- Carmelo Versace.
Qui di seguito, invece, l’articolo completo con la guida definita e completa in merito al voto e a tutto quello che c’è da sapere.