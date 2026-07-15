Reggio Calabria, pronta l’elezione del Consiglio Metropolitano: quando e dove si vota. Seggi, orari e guida completa

Nuova data da segnare in rosso per il neo corso politico di Reggio Calabria: dopo l’elezione del Sindaco, la proclamazione, la presentazione della Giunta e il primo Consiglio Comunale, è arrivato anche il momento di eleggere il Consiglio Metropolitano. Già lo scorso 4 giugno, quando indossò per la prima volta la fascia da neo primo cittadino, Francesco Cannizzaro lo disse chiaro e tondo: tra i primi atti ci sarà quello di indire il voto per il 19 luglio. Firmò subito, il giorno dopo, e da lì partirono tutte le procedure tecniche, tra cui la presentazione delle liste e l’ufficialità degli orari e dei seggi.

Le operazioni di voto si svolgeranno in una sola giornata, appunto domenica 19 luglio, dalle ore 8 alle ore 20, e avranno luogo presso tre seggi elettorali: quello centrale (in pieno centro a Reggio Calabria, a Palazzo Alvaro), quello dell’area jonica (Locri) e quello dell’area tirrenica (Palmi). A differenza di altri tipi di elezioni politiche in Italia, in questo caso a votare non saranno i cittadini, ma i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria. E ad essere eleggibili sono sempre loro: Sindaci e Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Non il Sindaco, ovviamente: a rappresentare la Metrocity è infatti già in automatico colui che è stato eletto per il Consiglio Comunale, quindi Francesco Cannizzaro.

Nello specifico, di seguito le liste che sono state presentate il 29 giugno scorso. Una di queste, quella dei Metropolitani Moderati, è stata ridotta da 14 a 10 candidati a causa del mancato rispetto di alcuni requisiti (qui tutte le info).

LISTA “FORZA ITALIA”

Brizzi Pasquale Romeo Benito Morano Alberto Verduci Giovanni Barca Vincenzo Malara Francesco Vizzari Giuseppe Roberto Romeo Mario Viglianisi Raffaella Stillitano Francesca Polimeni Maria Stefania Franco Michela Panetta Jole Vacalebre Giuseppina Barbara

LISTA “METROPOLITANI MODERATI”

Crea Antonino Coluccio Giuseppe Marcianò Michele Vadalà Antonino Gaudioso Roberto Campolo Rocco Alberto Curulli Francesca Accardo Alessia Romeo Teresa Morabito Rosa Maria

LISTA “PATTO DEI TERRITORI”

Maio Domenico detto Miki Scarfò Giampietro Iannì Letteria Zavettieri Pierpaolo Lizzi Rudi Reale Mariateresa Surace Giuseppe Curatola Filomena Marialuisa Marrapodi Stefano Umberto Maesano Donatella Morabito Grazia Riganò Fiorentino detto Fiore Cavallaro Vincenzo Luccisano Chiara

LISTA UNICA CENTROSINISTRA

Giusi Caminiti, Michele Conia, Raffaele Falcomatà, Pietro Fallanca, Vittoria Luciano, Domenico Mantegna, Caterina Neri, Giovanni Piccolo, Stefania Proietto, Sandro Repaci, Pietro Sergi, Rosa Varacalli, Carmelo Versace.

Qui di seguito, invece, l’articolo completo con la guida definita e completa in merito al voto e a tutto quello che c’è da sapere.