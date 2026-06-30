Elezioni Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, questa la decisione sulla la lista che non ha rispettato i requisiti: cosa succederà

La lista del CentroDestra per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria che non ha rispettato i requisiti previsti del regolamento non verrà ricusata ma solo ridotta. La decisione non è ancora ufficiale, ma secondo quanto verificato sarà questa la scelta assunta in merito alla lista “Metropolitani Moderati”, una delle tre di CentroDestra che – come scritto da StrettoWeb – ha violato la norma per la rappresentanza di genere. Il regolamento prevede infatti che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore. Questo significa che nella lista di 14 consiglieri, possono esserci un massimo di 8 uomini o 8 donne. Questa lista, a differenza delle altre due (corrette), possiede 10 uomini e 4 donne, supera dunque il 60% e non può essere considerata valida.

Cosa succede allora? Esclusa la ricusazione, la decisione assunta sarà la seguente: la lista subirà una riduzione. 4 dei 10 uomini presenti, gli ultimi nell’elenco della lista, verranno rimossi dalla stessa, cosicché possano essere ristabilite le percentuali corrette. Gli uomini che non faranno parte della lista sono: Caruso Marco Giuseppe, Albertino Francesco, Carneri Massimo, Nicita Giovanni. Ma per quale motivo la lista non è stata ricusata? Perché, con la riduzione della stessa, rimuovendo i 4 uomini, il numero totale scende a 10 candidati, cifra ancora valida per la presentazione della lista. Il numero minimo per le liste elettorali del Consiglio Metropolitano è infatti di 7 candidati, a Reggio Calabria. Solo qualora, riducendo la lista, il numero fosse sceso sotto i 7, a quel punto la lista sarebbe stata ricusata.

Le quattro liste presentate per il rinnovo del Consiglio Metropolitano

Alla luce di questa decisione, queste le quattro liste presentate. Cambia solo una delle tre del CentroDestra, le altre restano uguali. Eccole di seguito:

LISTA “FORZA ITALIA”

Brizzi Pasquale Romeo Benito Morano Alberto Verduci Giovanni Barca Vincenzo Malara Francesco Vizzari Giuseppe Roberto Romeo Mario Viglianisi Raffaella Stillitano Francesca Polimeni Maria Stefania Franco Michela Panetta Jole Vacalebre Giuseppina Barbara

LISTA “METROPOLITANI MODERATI”

Crea Antonino Coluccio Giuseppe Marcianò Michele Vadalà Antonino Gaudioso Roberto Campolo Rocco Alberto Curulli Francesca Accardo Alessia Romeo Teresa Morabito Rosa Maria

LISTA “PATTO DEI TERRITORI”

Maio Domenico detto Miki Scarfò Giampietro Iannì Letteria Zavettieri Pierpaolo Lizzi Rudi Reale Mariateresa Surace Giuseppe Curatola Filomena Marialuisa Marrapodi Stefano Umberto Maesano Donatella Morabito Grazia Riganò Fiorentino detto Fiore Cavallaro Vincenzo Luccisano Chiara

LISTA UNICA CENTROSINISTRA