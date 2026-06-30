Elezioni Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, una delle tre liste del CentroDestra non rispetta i requisiti: potrebbe subire variazioni o essere ricusata | DETTAGLI

Una delle tre liste presentate dal CentroDestra per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria potrebbe subire delle variazioni o essere ricusata. Secondo quanto verificato da StrettoWeb, infatti, la lista “Metropolitani Moderati” non avrebbe i requisiti corretti previsti dal regolamento e quindi la stessa subirebbe delle modifiche nel numero dei candidati, o addirittura verrebbe ricusata. L’evidenza su questa decisione, che dovrà essere assunta dall’ufficio elettorale della Città Metropolitana, nasce alla luce della violazione sulla norma per la rappresentanza di genere. A questa voce, infatti, il regolamento parla chiaro: nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore.

Quindi non può esserci più del 60% di uomini o donne. Essendo le liste composte da 14 candidati, non si può dunque superare il numero di 8 candidati dello stesso sesso. Possono essere massimo 8 uomini o 8 donne. A differenza di tutte le altre liste, che rispettano il regolamento, nella lista “Metropolitani Moderati”, però, gli uomini sono 10 e le donne sono 4. Cosa significa questo? Sempre secondo il regolamento, l’ufficio elettorale potrebbe decidere di procedere alla riduzione della lista, rimuovendo dalla stessa 4 dei 10 uomini presenti, così da ristabilire le percentuali corrette. Non è da escludere che possa venire completamente ricusata. Lo decideranno i tecnici in base al regolamento.