Reggio Calabria, il Sindaco cambia l’orario dell’atteso primo Consiglio Comunale (all’Arena): non sarà più alle 18.30

Slitta di 45 minuti l’inizio dei lavori del Consiglio comunale aperto a Reggio Calabria, il primo dell’Amministrazione Cannizzaro, che per l’occasione sarà domani – lunedì 6 luglio – all’Arena dello Stretto e alla presenza del Ministro Tajani. La seduta di insediamento avrà inizio alle 19:15, invece che alle 18:30, come inizialmente previsto. A comunicarlo alla stampa è lo staff del sindaco Francesco Cannizzaro, spiegando che “in considerazione della conferenza stampa in programma alle ore 17 presso Palazzo Alvaro e, soprattutto, delle elevate temperature previste per domani, il Sindaco Cannizzaro ha disposto il differimento di 45 minuti dell’inizio dei lavori del Consiglio comunale aperto. Pertanto, la seduta di insediamento avrà inizio alle ore 19:15, in luogo dell’orario precedentemente previsto delle ore 18:30″.